Dolu Yağışı Etkili Oluyor! Vatandaş Araçlarını Korumaya aldı...
Tokat'ta vatandaşlar dolu yağışına karşı araçlarını korumaya aldı. Tokat'ın Turhal ilçesinde vatandaşlar, dolu yağışına karşı araçlarını naylon ve battaniyeyle örttü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde vatandaşlar, dolu yağışına karşı araçlarını naylon ve battaniyeyle örttü. Belediyenin merkezi anons sistemi üzerinden vatandaşlara meteorolojinin dolu uyarısı hatırlatılarak, tedbir uyarısı yapıldı.
İlçe sakinleri de araçlarını battaniye, halı ve naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı. Vatandaşlardan Halil Karakaş, dolu yağışı uyarısı yapıldığını hatırlatarak, "Biz de aracımızı güvence altına aldık ve üzerini battaniyeyle kapattık." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.