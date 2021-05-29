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- 29 May 2021 - 12:33

Survivor 2021 Tek Parça 29 Mayıs 2021 Cumartesi Son Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2021 sezonuyla Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Çeyrek final bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor 2021, birleşme partisinden bu yana Kırmızılar ve Mavilerin yarışına ev sahipliği yapıyor. Survivor’ın bu haftaki gündeminde ise eleme konseyi bulunuyor. 29 Mayıs 2021 SMS oyları ile yapılmış olan elemenin sonucu, Survivor izleyenlerini merak ettiriyor. İşte detaylar...

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Survivor 2021, 29 Mayıs 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümü ile milyonları ekran başına toplayan ve final yaklaştıkça heyecanın daha da arttığı ekranların sevilen yarışması Survivor için yeni bölümüyle yine adından söz ettirecek. Her bölümde yaşanan büyük heyecanın ve sonsuz rekabetin devam etmekte olduğu yarışmada yeni bölümlerde neler olacağı merak ediliyor. Farklı parkurlarda birinci olabilmek için kıyasıya mücadele veren takımlar birinci olmak için çok çetin sınavlar veriyor. Birincilik ödülü için güçlerini zorlayarak mücadele eden takımlar arasında ise rekabet en üst düzeyde gerçekleşiyor. Takımlar arasındaki mücadelenin son hızıyla devam etmekte olduğu yarışmada hangi takım ve isimlerin de kazanacağı merak ediliyor. Her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları ekranlarda olan yarışmanın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.

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Ekranların sevilen yarışması Survivor’un en son yayınlanan bölümünde takımlar arasındaki düello ekrana damga vurdu. Büyük finale çok kısıtlı zaman kaldığı için her bölümde heyecan seviyesi daha da artış yaşarken takımlar arasındaki rekabet de artış gösteriyor. Bu sezon kapsamında ilk defa çıkmış oldukları parkurda yarışmacılar kazanan olmak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergiledi. Mavi takım farkı öncelikle koruyarak skoru 7-3’e getirdi ancak daha sonra skoru koruyamadı ve skor da 8-8 oldu. Eşitlik sağlanması durumunda da bayrak yarışına gidildi ve oyunda heyecan daha da arttı. Mavi takım tamamen çıkarken kırmızı takımda ise Aleyna bayrak yarışının dışında tutuldu. Her yarışmacı ikişer top atacakken oyunda mavi takım parkurda galip geldi. Zorlu anlar sonucunda skor 10-9 olarak sonuçlandı. Diğer yandan merakla beklenen düello da yapıldı. Oyun öncesinde ödül belirlendi ve ödül tutarı 15 bin TL elektronik eşya çeki oldu. Nefes nefese geçmiş olan oyunda Berkay ve Steven birincilik elde etti.

Survivor 29 Mayıs Tanıtımı Yayınlandı mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Merakla beklenen yarışmanın yeni bölüme dair fragman yayınlandı. Yine heyecan dolu bir şekilde geçecek olan yarışmanın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.

29 May 2021 - 12:33 - Dizi Fragmanları

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