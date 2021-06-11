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- 11 Haz 2021 - 07:32

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm Full İzle! 11 Haziran Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV’nin çiçeği burnunda dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırıyor. Tarihin akışından beslenen dizi, Harzemşahların şehzadesi Celaleddin’in hayatını konu alıyor. Yeni bölümleri merakla beklenilmeye başlanan Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm fragmanı yayınladı mı? Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölümde neler yaşanacak? İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisiyle ilgili tüm ayrıntılar…

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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi olan Bozkır Arslanı Celaleddin ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor. Gerçek bir tarihi hikayeden beslenen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, ATV ekranlarına Bozdağ Film imzalı olarak geliyor. Harzemşahların şehzadesi olan Celaleddin’i konu alan dizisinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor. Başrollerini Emre Kıvılcım ve Yulduz Radjabova’nın paylaştığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin kadrosunda; Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Javohir Zokirov, Rano Şodiyeva, Rayhan Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz ve Kaan Yalçın gibi Türk dünyasının usta isimleri yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin, her Cuma saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Bozkır Arslanı Celaleddin, seyircisinin karşısına en son 3.bölümü ile çıktı. Bozkır Arslanı Celaleddin’in son bölümünde Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı giderek bozuldu. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için harekete geçti.

Cengiz Han, Harzemşahların sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahileri, Harzemşahların sarayına sızdırmayı başardı. Sabbahiler ise hedefine ilk olarak Türkan Hatun'u koydu. Yaklaşan savaşın önüne geçmeye çalışan şehzade Celaleddin Türkan Hatun ile Sultan Aleaddin arasında dengeyi kurmak için harekete geçti.

Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Bozkır Arslanı Celaleddin, seyircisinin karşısına bu akşam 4.bölümü ile çıkacak. Kutlu Bike’nin ölümü için harekete geçen Türkan Hatun, zehirli bir yılan hazırlanmasını isteyecek. Öte yandan Türkan Hatun, Cengiz Han ile temas kurmaya karar verecekken, Sultan Aleaddin, Türkan Hatın’un rahat durmayacağından emin olacak ve peşine adam takacak. Çıkacak savaşın önüne Celaleddin’in kendini koyacağı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

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11 Haz 2021 - 07:32 - Dizi Fragmanları

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