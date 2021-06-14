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- 14 Haz 2021 - 00:21

Şırnak’taki "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" sona erdi

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan: -"Bunlar başlangıç, inşallah daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yaparız"

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ŞIRNAK (AA) – Gençlik Spor Bakanlığı himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Uludere Belediyesi ve Beytüşşebap Belediyesinin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali" sona erdi.

Toplam 3 gün süren organizasyonun ilk günü Şırnak merkezde Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan 14 ilden 225 bisikletçi, Şenoba Beldesi, Yemişli köyü ve Beytüşşebap ilçesine kadar 120 kilometre pedal çevirdi.

Katılımcılar, festivalin üçüncü gününde geldikleri Beytüşşebap’ta davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Şehit Yalçın Aydın İmam Hatip Yatılı Lisesi’nde kamp kuran sporcular gece kamp ateşi yaktı ve müzik eşliğinde halay çekti.

Sporcularla bir araya gelen Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz ve Belediye Başkanı Habip Aşan, onlarla bir süre sohbet etti.

Belediye başkanı Aşan, son yıllarda hem kent genelinde hem de bölgede sağlanan huzur ve güvenlik ortamının, çeşitli organizasyonlar yapılmasıyla meyvelerini verdiğini söyledi.

Sporcuları ilçede ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aşan, "Son yıllarda büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Daha önce ilçemizde rafting şampiyonası yapıldı şimdi ilimizde başlayan ve ilçemizde biten bisiklet turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar başlangıç, inşallah daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarın tekrar Şırnak’a dönecek sporcular, bir dizi etkinlikte de yer alacak.

# Beytüşşebap, bisiklet turnuvası, şırnak

14 Haz 2021 - 00:21 AA - Spor

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