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- 21 Haz 2021 - 16:48

"Türk Yıldızları" Sakarya semalarında selamlama uçuşu yaptı

"Türk Yıldızları", Sakarya semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Adapazarı Belediyesince Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı. Adapazarı Belediyesince "Kurtuluş Sergisi" açıldı. Sergi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Sakarya semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Adapazarı Belediyesince Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nın selamlama gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle bu anları kaydetti. Etkinlik kapsamında kente gelen "Türk Yıldızları" tırı da büyük ilgi gördü.

Öte yandan, Adapazarı Belediyesince "Kurtuluş Sergisi" açıldı. Sergi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
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21 Haz 2021 - 16:48 AA Sakarya- Kültür - Sanat

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"Türk Yıldızları" Sakarya semalarında selamlama uçuşu yaptı mask
"Türk Yıldızları" Sakarya semalarında selamlama uçuşu yaptı
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