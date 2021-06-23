Burası Ankara'nın Göbeği! 15 dakikada evleri su bastı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağış sonrasında belediyeye kent genelinden 901 ihbar ve talep geldiğini bildirdi
Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle'de 11 ev zarar gördü. Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 11 müstakil evi, yağış nedeniyle biriken su bastı.
Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Evi zarar gören vatandaşlardan biri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-20 dakika yağan yağmurdan sonra su biriktiğini, evlere giremedikleri için de zararın ne boyutta olduğunu bilemediklerini söyledi.
- Büyükşehirden açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "afet bölgesinde" çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yağışların ardından evlerde ve bölgede fen işleri ekiplerinin kanal açma, ASKİ ekiplerinin ise pompa ve vidanjörlerle su tahliye işlemlerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, itfaiye personellerinin de olası kurtarma vakaları için olay yerinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Bölgedeki vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."
23 Haz 2021 - 00:02 AA Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.