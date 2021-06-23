- 23 Haz 2021 - 00:02

Burası Ankara'nın Göbeği! 15 dakikada evleri su bastı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağış sonrasında belediyeye kent genelinden 901 ihbar ve talep geldiğini bildirdi

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Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle'de 11 ev zarar gördü. Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde 11 müstakil evi, yağış nedeniyle biriken su bastı.

Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Evi zarar gören vatandaşlardan biri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-20 dakika yağan yağmurdan sonra su biriktiğini, evlere giremedikleri için de zararın ne boyutta olduğunu bilemediklerini söyledi.

- Büyükşehirden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "afet bölgesinde" çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yağışların ardından evlerde ve bölgede fen işleri ekiplerinin kanal açma, ASKİ ekiplerinin ise pompa ve vidanjörlerle su tahliye işlemlerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, itfaiye personellerinin de olası kurtarma vakaları için olay yerinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Bölgedeki vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

# ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karacakaya Mahallesi, su birikintisi, yenimahalle

23 Haz 2021 - 00:02 AA Ankara- Belediyeler

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