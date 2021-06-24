Aşk Oluversin Gari Film FOX'ta! Aşk Oluversin Gari Film konusu nedir? Aşk Oluversin Gari Film oyuncuları kimlerdir?
Oluversin Gari Film Serisinin İlk Filmi Aşk Oluversin Gari 6 Temmuz'da FOX'ta!
Yapımcılığını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı ve müziklerini Barış Aryay’ın bestelediği “Oluversin Gari” film serisinin ilk filmi “Aşk Oluversin Gari”, 6 Temmuz Salı günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
TANITIM YAYINDA!
Film serisinin ilk filmi olan “Aşk Oluversin Gari”nin renkli tanıtımı izleyiciyle buluşurken, şimdiden büyük merak uyandırdı.
Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk ve Halil İbrahim Kurum gibi birbirinden çok sevilen oyuncuları buluşturan film serisi için geri sayım başladı.
Yakında izleyiciyle buluşacak “Oluversin Gari” film serisinde; Arkeolog olan Güney (Birand Tunca), babası Salih’in (Suat Sungur) tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy’e doğru yola çıkar. Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya (Aslıhan Malbora) ile tanışır. Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy’e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur. Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda’nın (Tuğba Melis Türk) ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır…
24 Haz 2021 - 10:48 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.