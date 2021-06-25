İşte Kongreden Görüntüler! Aziz Yıldırım Bakalım Ne Yapacak! Ali Koç Dilekçesini Verdi!
Fenerbahçe'de ortamın gerilmesini sağlayan Eski Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Resmen bir tepki gibi hiçbir başkan adayının olmadığı kongrede Başkan Ali Koç Tek adayı. Ali Koç'un 380 kongre üyesinin imzalarının bulunduğu başkanlığa adaylık başvurusu, genel kurul divan başkanlığına sunuldu. İşte kısa görüntüler...
Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında, 2019 ile 2020 yılları yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede, yönetim kurulu faaliyet raporunu genel sekreter Burak Kızılhan okudu. Kızılhan'ın sözlerine başlamadan önce, kongre üyelerinin itirazı üzerine konuşma kürsüsünün yeri değiştirildi.
Burak Kızılhan, kürsünün kongre üyelerine doğru çevrilmesinin ardından konuşmaya başladı. Kızılhan, seçimli olağan genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, salgın süreci, dava süreçleri, TFF'ye yapılan 28 şampiyonluk başvurusu, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar gibi konularda bilgi verdi.
Kızılhan'dan sonra denetim kurulu faaliyet raporunu okumak için ise denetleme kurulu üyesi Mehmet Vodina kürsüye çıktı.
Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2019 yılında toplam gelirlerinin 1 milyar 263 milyon lira, giderlerinin ise 1 milyar 685 milyon lira olduğunu ifade etti. Vodina, 2020 yılında toplam gelirlerin 1 milyar 93 milyon, giderlerin ise 1 milyar 892 milyon lira olduğunu duyurdu.
Ali Koç'un adaylık dilekçesi verildi
Ali Koç'un 380 kongre üyesinin imzalarının bulunduğu başkanlığa adaylık başvurusu, genel kurul divan başkanlığına sunuldu.
Divan başkanı Vefa Küçük, Koç'un dosyasının kontrol edilmek üzere sicil kuruluna verildiğini duyurdu.
Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor. Bu başvuru, 200 imzalı teklif ile genel kurul toplantısının ilk günü genel kurul divan başkanlığı oluşturulduktan sonra gündem oylamasına geçilmeden önce genel kurul divan başkanlığına yapılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.