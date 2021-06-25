Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Vali Kadir Ekinci: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok"
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, AFD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi. İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.
Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok." ifadelerini kullandı.
25 Haz 2021 - 22:11 AA - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.