MasterChef 2021 Full İzle! 29 Haziran 2021 MasterChef 4. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Masterchef 29 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zana ve Somer Sivrioğlu jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye 2021 sezonu ile ekranlara geri döndü. Bu sene de Acun Medya imzalı olarak ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021, TV8 ekranlarından Çarşamba ve Cuma hariç olmak üzere, haftanın 5 günü saat 20.00’de yayın yapma kararı aldı. Şimdilik elemeler serisi ile seyircisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021’nin asıl yarışı için nefesler de tutuldu.

MasterChef 3. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 3. bölümü ile çıkan MasterChef Türkiye 2021, eleme bölümlerini ekranlara getirmeye devam etti. 28 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının üçüncü bölümünde; dünyanın farklı şehirlerinden stüdyoya gelen birbirinden iddialı yarışmacılar, hayalindeki şef üniformasına ulaşmak için kıyasıya bir yarış sergiledi. Dünya mutfaklarına ait yemekler ile asıl kadroya dahil olmaya çalışan yarışmacılar, birbirinden lezzetli tabaklar ortaya çıkardı. Bir yarışmacının et çevirmek için maşa yerine pasta spatulası kullanması Mehmet Şef’i bu bölümde de çılgına çevirmeyi başardı. Öte yandan yarışma anında bir yarışmacının fenalık geçirmesi, stüdyoda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

MasterChef 4.Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Seyircisinin karşısına yeni bölümü olan 4. bölümü çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2021, elemeler serisine devam edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılara ev sahipliği yapacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında elemelerin sonuna geldikçe çıta da giderek yükselecek. MasterChef Türkiye 2021 4. bölüm tanıtım fragmanına göre; İtalyan şef Danilo Zanna’nın bir yarışmacı ile kolbastı oynaması seyirciyi bir hayli şaşırtacak. Mehmet Şef’in bir yarışmacıya hayat hikayesini sorması ile birlikte duygulanacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yine unutulmaz bir bölüm ile ekranlara gelecek. MasterChef Türkiye 2021, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarına gelecek.