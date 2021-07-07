Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yeni sosyal konutlar için kolları sıvadık”

TOKİ'nin 1 milyonuncu konut anahtar tesliminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz insanımıza sadece dört duvar değil, huzurla yaşayacağı yuva kazandırıyoruz" dedi. Erdoğan, toplam değeri 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları’nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanın ruhu anlayışı ile insanımızın hayat kalitesini yükseltme gayreti içinde olduklarını söyledi.

100 BİN SOSYAL KONUT KAMPANYASI

Yatay mimari esaslı mahalle kültürü anlayışıyla sürdürülen 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattıklarını anlatan Erdoğan, 12 bin konutun inşasını tamamladıklarını, toplam değeri 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadıklarını söyledi. Kentsel dönüşümde 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirten Erdoğan, Türkiye genelinde tamamlanan afet konusu sayısının ise 70 bin olduğunu kaydetti.

HEDEF 2023

Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait alanları hiçbir kar gütmeksizin vatandaşların emrine verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Önümüzde iki hedefimiz var. Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 81 ilde 340 Millet Bahçesi'ni tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır. Biz sadece dört duvar yapmıyoruz. Biz insanımıza huzurla yaşayacağı yuva kazandırıyoruz" diye konuştu. Erdoğan, hizmetlerin devamı için 2023 seçimlerinin önemine dikakti çekerek, şimdiden 2023 yılı için çalışmaya başalamalarını istedi.

Daha sonra mutluluğa açılan kapıların anahtarlarının verildiği şehirlere canlı bağlantılar yapılarak kurdele kesimleriyle konutların anahtarları gerçekleştirildi.