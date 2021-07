Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm Full İzle! 10 Temmuz 2021 Kim Milyoner Olmak İster Youtube Tek Parça İzle

Kim Milyoner Olmak İster 10 Temmuz ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının en son bölümünü kaçıranlar nereden izleyebilirim? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Youtube kanalı üzerinden en son bölümü reklamsız bir şekilde izleyicilerin izleme şansı olacak. Yeni bölümü ile izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.

Yarışmacılar Ne Kadar Kazanıyor?

Yarışmacıların ne kadar para kazandığı da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında toplamda 12 soru yarışmacılara iletiliyor. Bu 12 soru için ekstradan da yarışmacılara 4 tane joker imkanı veriliyor. Aynı zamanda 2 tane baraj sorusu da yarışmacılara soruluyor. İki baraj sorusunun doğru bir şekilde cevaplandırılmasının ardından baraj sorusuna kadar yarışmacıların hak kazandığı bütün para miktarı onlara takdim ediliyor. Bunun haricinde 12 sorunun da hepsinin doğru şekilde cevaplandırılmasının sonucunda yarışmacılar toplamda 1 Milyon TL para kazanıyor. Bu fırsatı kaçırmayın.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ATV ekranlarında izleyicileri ile her hafta buluşmaya devam ediyor. Kenan İmirzaroğlu’nun sunumu ile yarışma daha bir heyecanlı hale dönüşüyor. Yarışma esnasında yarışmacılar bilgilerini konuşturarak istedikleri para miktarına ulaşmaya çalışıyor. Her hafta heyecan dorukta.

Yarışmayı Kazananlar Ne Zaman Para Alıyor?

Yarışmada 12 soruyu doğru şekilde cevaplayanlara 1 Milyon TL verilirken, baraj sorusunun her ikisini de doğru şekilde yanıtlayanlara ise baraj sorusuna kadar hak kazandıkları para miktarı takdim ediliyor. Peki yarışma bitiminde yarışmacılar o an mı kazandıkları parayı alıyor? Yarışma sonunda Kenan İmirzaroğlu yarışmacıların kazandıkları para miktarı için o an çek veriyor. Böylece yarışmacılar anında hak ettikleri paraya sahip oluyor. Muhteşem yarışmayı izlemek için ATV ekranlarından sakın ayrılmayın.