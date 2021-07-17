Şef Akademi Doğada Full İzle! 17 Temmuz 2021 2021 Şef Akademi Doğada 21. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi Doğada 21. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Öykü Sertel’in sunumuyla FOX TV ekranlarına gelen Şef Akademi, bir aşçılık yarışması olarak ilerliyor. Gruplar ve bireysel yarışların gerçekleştirdiği Şef Akademi programında jüri üyeliklerini; gezgin ve gurme Ayhan Sicimoğlu ile ünlü şefler Ali Ronay ve Arda Türkmen üstleniyor. Yeni bölümlerinde bir grup bir de bireysellik için dokunulmazlık yarışı ile ekranlara gelen Şef Akademi programı her hafta bir yarışmacıyı eliyor. Heyecanlı bir bölüm ile bu akşam seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Şef Akademi programı; cumartesi saat 20.30’da pazar günleri ise saat 23.45’te FOX TV ekranlarına geliyor.

Şef Akademi 20. Bölümde Neler Oldu?

Bir eleme turu ile daha ekranlara elen Şef Akademi programı, seyircisinin karşısına en son 6. bölümü ile çıktı. Yarışmacılardan somon ile hazırlanan bir tabak isteyen jüri üyeleri, tadım sonrası dokunulmazlıkları dağıttı. Jüri üyelerinden dokunulmazlığı kapamayan ve sona kalan 7 yarışmacı ise, patlıcan ile çalışarak lezzetli bir musakka yemeği ortaya çıkarmaya başladı. Eleme potasından çıkabilmek için kıyasıya ter döken yarışmacılardan birinci dokunulmazlığı kazanan Arzu olurken, ikinci dokunulmazlığı alan isim Ayten oldu.

Dokunulmazlıkta son kalan iki koltuğa ise jüri üyelerinin oyları ile Antonio ve Dilan oturdu. Sona kalan üç yarışmacıdan biri yarışmaya veda ederken, ikisi eleme potasından ayrılmayı başardı. Son üçe kalan Berat, Elif ve Yağız’dan Şef Akademi bıçağını bırakan isim Yağız oldu. Yağız’ın gidişi ile birlikte mavi takım ortadan tamamen kalkarken, yarışmada dört takım mücadeleye etmeye başladı.

Şef Akademi 21. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Şef Akademi yarışması, 7. bölümü için geri sayıma başlıyor. Şef Akademi 7. bölüm tanıtım fragmanında Arda Türkmen’in “fragman bitti, yarış başlıyor” ifadesi ile zorlu bir rekabet içerisine giren yarışmacılar, birbirinden iddialı yemekler ortaya çıkarıyor. Öte yandan bireysel ve takım dokunulmazlığı yarışının ekranlara geleceği Şef Akademi programı yeni bölümüne yarışmacı kazaları damga vuruyor. Turuncu takımdan Muhammet, masanın üzerini devirirken; mor takımdan Arzu, tadım öncesi yaptığı tatlıyı düşürüyor. Şef Akademi heyecanlı yarışı ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.