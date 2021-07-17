- 17 Tem 2021 - 00:03

Şef Akademi Doğada Full İzle! 17 Temmuz 2021 2021 Şef Akademi Doğada 21. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

FOX TV ekranlarının iddialı yarışma programı Şef Akademi, ekran macerasına 5 günlük aranın ardından devam ediyor. Hafta içi Şef Akademi Doğada ile seyirci karşısına çıkan yarışma, asıl yarışı ile hafta sonu ekranlara geliyor. Şef Akademi 15. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Şef Akademi 14. bölümde neler oldu? İşte, Şef Akademi yarışması hakkındaki tüm detaylar…

ABONE OL Google News Sayfamız

Şef Akademi Doğada 21. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Öykü Sertel’in sunumuyla FOX TV ekranlarına gelen Şef Akademi, bir aşçılık yarışması olarak ilerliyor. Gruplar ve bireysel yarışların gerçekleştirdiği Şef Akademi programında jüri üyeliklerini; gezgin ve gurme Ayhan Sicimoğlu ile ünlü şefler Ali Ronay ve Arda Türkmen üstleniyor. Yeni bölümlerinde bir grup bir de bireysellik için dokunulmazlık yarışı ile ekranlara gelen Şef Akademi programı her hafta bir yarışmacıyı eliyor. Heyecanlı bir bölüm ile bu akşam seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Şef Akademi programı; cumartesi saat 20.30’da pazar günleri ise saat 23.45’te FOX TV ekranlarına geliyor.

Şef Akademi 20. Bölümde Neler Oldu?

Bir eleme turu ile daha ekranlara elen Şef Akademi programı, seyircisinin karşısına en son 6. bölümü ile çıktı. Yarışmacılardan somon ile hazırlanan bir tabak isteyen jüri üyeleri, tadım sonrası dokunulmazlıkları dağıttı. Jüri üyelerinden dokunulmazlığı kapamayan ve sona kalan 7 yarışmacı ise, patlıcan ile çalışarak lezzetli bir musakka yemeği ortaya çıkarmaya başladı. Eleme potasından çıkabilmek için kıyasıya ter döken yarışmacılardan birinci dokunulmazlığı kazanan Arzu olurken, ikinci dokunulmazlığı alan isim Ayten oldu.

Dokunulmazlıkta son kalan iki koltuğa ise jüri üyelerinin oyları ile Antonio ve Dilan oturdu. Sona kalan üç yarışmacıdan biri yarışmaya veda ederken, ikisi eleme potasından ayrılmayı başardı. Son üçe kalan Berat, Elif ve Yağız’dan Şef Akademi bıçağını bırakan isim Yağız oldu. Yağız’ın gidişi ile birlikte mavi takım ortadan tamamen kalkarken, yarışmada dört takım mücadeleye etmeye başladı.

Şef Akademi 21. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Şef Akademi yarışması, 7. bölümü için geri sayıma başlıyor. Şef Akademi 7. bölüm tanıtım fragmanında Arda Türkmen’in “fragman bitti, yarış başlıyor” ifadesi ile zorlu bir rekabet içerisine giren yarışmacılar, birbirinden iddialı yemekler ortaya çıkarıyor. Öte yandan bireysel ve takım dokunulmazlığı yarışının ekranlara geleceği Şef Akademi programı yeni bölümüne yarışmacı kazaları damga vuruyor. Turuncu takımdan Muhammet, masanın üzerini devirirken; mor takımdan Arzu, tadım öncesi yaptığı tatlıyı düşürüyor. Şef Akademi heyecanlı yarışı ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.

# şef akademi 21 Haziran 2021, şef akademi kesintisiz izle, şef akademi haberleri, şef akademi canlı yayın izle, şef akademi, şef akademi kesintisiz son bölüm, şef akademi youtube, şef akademi son bölüm izle, şef akademi kesintisiz youtube izle, şef akademi hangi kanalda, şef akademi son bölüm izle youtube, şef akademi kesintisiz tam izle, şef akademi canlı, şef akademi canlı izle, şef akademi izle

17 Tem 2021 - 00:03 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kefaret Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Temmuz Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Temmuz Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Baht Oyunu 5. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 13 Temmuz 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baht Oyunu 5. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 13 Temmuz 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aşkın Tarifi 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşkın Tarifi 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalp Yarası Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalp Yarası Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kahraman Babam 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kahraman Babam 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kefaret Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Temmuz Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Temmuz Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Baht Oyunu 5. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 13 Temmuz 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baht Oyunu 5. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 13 Temmuz 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aşkın Tarifi 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşkın Tarifi 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Aşkın Tarifi İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalp Yarası Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalp Yarası Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kalp Yarası İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kahraman Babam 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kahraman Babam 6. Bölüm Full İzle! 12 Temmuz Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Şef Akademi Full İzle! 16 Temmuz 2021 Şef Akademi 20. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 16 Temmuz 2021 Şef Akademi 20. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Temmuz 2021 MasterChef 18. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Temmuz 2021 MasterChef 18. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 15 Temmuz 2021 MasterChef 17. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 15 Temmuz 2021 MasterChef 17. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Şef Akademi Full İzle! 15 Temmuz 2021 Şef Akademi 19. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 15 Temmuz 2021 Şef Akademi 19. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 14 Temmuz 2021 MasterChef 16. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 14 Temmuz 2021 MasterChef 16. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 13 Temmuz 2021 MasterChef 15. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 13 Temmuz 2021 MasterChef 15. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Paylaş Benimle Başvurusu Nasıl Yapılır? Gökhan Çınar'ın Sunumuyla Paylaş Benimle'de Neler Olacak? mask
Paylaş Benimle Başvurusu Nasıl Yapılır? Gökhan Çınar'ın Sunumuyla Paylaş Benimle'de Neler Olacak?
Şef Akademi Doğada Full İzle! 13 Temmuz 2021 Şef Akademi 17. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Doğada Full İzle! 13 Temmuz 2021 Şef Akademi 17. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Paylaş Benimle Hangi Günler Yayınlanıyor? Paylaş Benimle Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Paylaş Benimle Hangi Günler Yayınlanıyor? Paylaş Benimle Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisinde Aslı Enver Rüzgarı! Doktor Hanım Gidiyor, Beyza Hanım Geliyor! Yeni Senaryo İfşa Edildi! Eller Kollar Zangır Zangır! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Aslı Enver Rüzgarı! Doktor Hanım Gidiyor, Beyza Hanım Geliyor! Yeni Senaryo İfşa Edildi! Eller Kollar Zangır Zangır!
Camdaki Kız Dizsinde Hayri Belli Olunca İpler Koptu! O İsmi Diziden Apar Topar Çıkardılar! Ölüm Senaryosu Bile Yazıldı, Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizsinde Hayri Belli Olunca İpler Koptu! O İsmi Diziden Apar Topar Çıkardılar! Ölüm Senaryosu Bile Yazıldı, Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
FOX TV Kanalından Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Gelecek Deniyordu, Senaryo Komple Değişti! Yeni Sezon İfşalandı! Canan Yeniden Kadroya Geliyor mu? mask
FOX TV Kanalından Son Yaz Kararı! Yeniden Ekranlara Gelecek Deniyordu, Senaryo Komple Değişti! Yeni Sezon İfşalandı! Canan Yeniden Kadroya Geliyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Setinde Kavga Kıyamet! O İsmin Gelişiyle Dengeler Alt Üst Oldu! Yaktı Yıktı, Affetmedi! Züleyha’nın Aşkı Deniyordu ama… mask
Bir Zamanlar Çukurova Setinde Kavga Kıyamet! O İsmin Gelişiyle Dengeler Alt Üst Oldu! Yaktı Yıktı, Affetmedi! Züleyha’nın Aşkı Deniyordu ama…
Sen Çal Kapımı Dizisi Yayından Kaldırıldı! Ekranlara Gelmeyeceği Resmen Duyuruldu, Hikaye Yarım Kaldı, Sevenleri Bugünü Yas Günü İlan Etti! Neler Oluyor? mask
Sen Çal Kapımı Dizisi Yayından Kaldırıldı! Ekranlara Gelmeyeceği Resmen Duyuruldu, Hikaye Yarım Kaldı, Sevenleri Bugünü Yas Günü İlan Etti! Neler Oluyor?
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kefaret Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Temmuz Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 34. Bölüm Full İzle Star TV! 15 Temmuz Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 16 Temmuz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Şef Akademi Full İzle! 16 Temmuz 2021 Şef Akademi 20. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 16 Temmuz 2021 Şef Akademi 20. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Temmuz 2021 MasterChef 18. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 16 Temmuz 2021 MasterChef 18. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
TOGG fabrikası ne durumda? TOGG araba ne zaman üretilecek? TOGG ne zaman Satişa sunulacak? mask
TOGG fabrikası ne durumda? TOGG araba ne zaman üretilecek? TOGG ne zaman Satişa sunulacak?
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 13 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kazara Aşk 4. Bölüm 2021 Full İzle! 15 Temmuz Kazara Aşk Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status