Şef Akademi Doğada Full İzle! 22 Temmuz 2021 Şef Akademi 24. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

FOX TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Şef Akademi, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere seyircisinin karşısına iki ayrı formatta çıkıyor. Hafta sonu asıl yarışı ile ekranlara gelen Şef Akademi, hafta içi Doğada formatı ile yarışmacılarını asıl yarışa hazırlıyor. Kendileri için kurulmuş olan çiftlikte yemeklerini en doğal malzemeler ile üreten Şef Akademi yarışmacıları, her gün programa konuk olan Türkiye'nin en iyi şeflerinden eğitim alıyor. Gündüz kuşağının yeni fenomeni Şef Akademi Doğada hafta içi her gün saat 11.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.

Şef Akademi Doğada 23. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son 23. bölümü ile çıkan Şef Akademi Doğada programı, Executive Şef Şenol Demirtaş'ı konuk etti. Oyuncular ile tavuk pişirmenin inceliklerini paylaşan Şenol Demirtaş, onlardan iyi pişmiş bir tavuk yemeği istedi. Tavuk pişirmek için; kırmızı takımdan Berat, mor takımdan Antonio, yeşil takımdan Murat, turuncu takımdan ise Dilan isimleri birbiri ile yarıştı. Günün sonunda Şenol Demirtaş'tan Murat 4 puan alırken, Berat ve Dilan 5 puan, Antonio ise 6 puan aldı. Bugünkü puanların ardından takımlar arasındaki son durum ise şu şekilde oldu:

· Turuncu takım – 57

· Mor takım – 57

· Yeşil takım – 72

· Kırmızı takım – 70

Şef Akademi Doğada 24. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Şef Akademi Doğada programı seyircisinin karşısına bugün 24. bölümü ile çıkacak. Şef Akademi Doğada 24. bölümünde; programın konuğu Türkiye'nin ünlü şeflerinden biri olan Rafet İnce olacak. Yarışmacılara bonfile ile ilgili bilgi verecek olan Rafet İnce, onlardan kendi tabağının aynısını yapmalarını isteyecek. Şef Akademi Doğada programının yeni bölümüne iki takım arasındaki tartışma damga vururken, bu tartışmanın sonucunda yaşanacak olan diskalifiye çok konuşulacak. Şef Akademi Doğada, bugün saat 11.00'da FOX TV ekranlarında olacak.