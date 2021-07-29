- 29 Tem 2021 - 12:15

Kefaret Dizisi 35. Bölüm Final Full İzle Star TV! 29 Temmuz Kefaret Dizisi Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Son dönemde Türk dizileri arasında dikkatleri üzerine çeken Kefaret, dram dolu senaryosu ve başarılı oyunculuk performansları ile beğeni topluyor. FOX TV ekranlarının yaz dönemine bomba gibi düşen yapımında Zülfi Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlama yapılıyor. Romandan uyarlanan televizyon dizileri arasında kendine yer bulan Kefaret 29 Temmuz 2021 tarihinde de FOX TV ekranlarından izleyicileriyle buluşuyor.

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Kefaret  Dizisi 35. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri merakla beklenen Kefaret dizisinde, ekranların sevilen simalarından oluşan oyuncu kitlesinin başarılı performansları da göz dolduruyor. Kefaret dizisinin bu hafta final yapıp yapmayacağı merak edilirken etkileyici senaryosu da bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Kefaret 34. bölümüyle bayramdan önce ekranlara gelirken yine seyirci kitlesini ekran başına toplamayı başarmıştı. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kefaret dizisinin ekrana gelen her bölümü büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Kefaret 34. bölümde Ahmet’in kalp krizi geçirmesinden sonra Sinan çocuklara ulaşır. Fulya dedektiflik mesleğine resmen başlar. Münevver, Emre ve Fulya’nın aralarındaki problemleri aşmalarına yardımcı olur. Öte yandan Meltem ise Zeynep ve Alp’ten intikam almak için hazırladığı planı uygulamaya başlar. Tüm bunlar yaşanırken Ahmet, uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenerek kendine yeni bir hayat kurmanın planlarını yapar. Sinan ve Zeynep arasındaki buzları eritmeye çalışırken Ahmet çocukları kamp tatiline götürür. Can babasını Arzu ile olan ilişkisi konusunda sıkıştırınca tüm gerçekler ortaya çıkar. Ayrıca Fulya hamile olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşar.

FOX TV ekranlarından yayınlanan Kefaret dizisi son dönemin en ilgi çekici dram dizisi olarak yayın hayatına devam ediyor. Kefaret 35. bölüm full izlemek isteyen hayranları da Youtube üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Başrollerinde Türk televizyonlarının sevilen simalarından Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yuraer Okur, Özge Özacar ve Ege Kökenli gibi oyuncuların yer aldığı Kefaret dizisi yine her zaman olduğu gibi FOX TV ekranlarından izleyicilerle buluşacak. 29 Temmuz Perşembe gününde Kefaret dizisi yine tüm dikkatleri üzerine çekerek geniş izleyici kitlesini ekran başına toplayacak.

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29 Tem 2021 - 12:15 - Dizi Fragmanları

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