- 29 Tem 2021 - 16:20

Son Dakika! Marmaris’teki yangın büyüyor!

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin sevk edildiği bölgeye Milli Savunma Bakanlığı da, bir İHA ile Deniz Kuvvetleri'ne ait tanker, arazöz ve keşif aracını gönderdi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin sevk edildiği bölgeye Milli Savunma Bakanlığı da, bir İHA ile Deniz Kuvvetleri'ne ait tanker, arazöz ve keşif aracını gönderdi.

Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman ekibi ve helikopter sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgedeki otel ve sitelerde de önlem alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahele edildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te çıkan yangına yönelik söndürme çalışmalarına gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'ne ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlandığını açıkladı.
 

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29 Tem 2021 - 16:20 - Gündem

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