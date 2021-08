Şef Akademi Full İzle! 4 Ağustos 2021 Şef Akademi 33. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi Doğada 33. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Hafta içinin fenomen yarışması olan Şef Akademi Doğada, tüm heyecanıyla devam ediyor. Giderek azalan yarışmacılar arasındaki ipler gerilirken, şefler karşısına çıkan tabaklar da profesyonelleşmeye başlıyor. Peki, Şef Akademi Doğada 33. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Şef Akademi Doğada 32. bölümde neler oldu? İşte, Şef Akademi yarışması hakkındaki tüm detaylar…

FOX TV ekranlarının fenomen yarışması haline gelen Şef Akademi’nin hafta içi formatı olarak ekranlara gelen Şef Akademi Doğada programındaki heyecanlı yarış tam gaz devam ediyor. Her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Şef Akademi Doğada, takımlar arasındaki yarışa ev sahipliği yapıyor. Şu an için üç takımın kaldığı yarışmada; kırmızı, yeşil ve mor takım kıran kırana bir mücadele veriyor. Her gün Türkiye’nin en ünlü şeflerinden birini konuk eden Şef Akademi Doğada, yarışmacıların yemek alanında eğitim almasını da mümkün kılıyor. Şef Akademi Doğada, hafta içi her gün saat 11.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.

Şef Akademi Doğada 32. Bölümde Neler Oldu?

İzleyenleri ile en son 32. bölümünü buluşturan Şef Akademi Doğada, son bölümünde Türkiye’nin ünlü şeflerinden biri olan Esen Hünal’ı konuk etti. Yarışmacılara makarna yapmayı öğreten Hünal, onlara hamur açarak taze bir makarna yaptı. Domates soslu yaz makarnasını pesto sosu ve ricotta peyniri ile tabaklayan Esen Hünal, yarışmacılarından aynı tabağı yapmalarını istedi. Şef Esen Hünal’ın tabağı için kırmızı takımdan Tolga, mor takımdan Antonio, yeşil takımdan ise Kadir yarıştı.

Günün sonunda yeşil takımdan Kadir, şeften 6, yarışmacılardan 10 puan alırken; mor takımdan Antonio, şeften 7, yarışmacılardan ise 16 puan aldı. Öte yandan kırmızı takım adına yarışan Tolga, şeften 8 ve yarışmacılardan aldığı 15 puan ile günün birinciliğini göğüsledi. Günün sonunda hesaplanan haftalık puanlarda ise son durum; mor takım 46 puan, kırmızı takım 41 puan, yeşil takım ise 40 puan olarak açıklandı.

Şef Akademi Doğada 33. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Bugün 33. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Şef Akademi Doğada, dünyanın ünlü şeflerinden biri olan Şef Claudio Chinali’yi konuk edecek. Yarışmacılar ile sofradan bir niyokki yapacak olan Chinali, onlardan da aynı tabağı isteyecek. Zorlu bir yemek için kolları sıvayan yarışmacılardan, kimin birinci olacağı ise büyük bir heyecanla beklenecek. Şef Akademi Doğada, bugün saat 11.00’da FOX TV ekranlarında olacak.