Şef Akademi Full İzle! 5 Ağustos 2021 Şef Akademi 34. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Şef Akademi Doğada 34. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının en sevilen yarışması Şef Akademi Doğada, seyirci karşısına çıkmaya hız kesmeden devam ediyor. Bugün haftanın birincisinin belli olmasına son bir kala ekranlara gelecek olan Şef Akademi Doğada yarış da giderek kızışıyor! Peki, Şef Akademi Doğada 34. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Şef Akademi Doğada 33. bölümde neler oldu? İşte, Şef Akademi Doğada yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yarışmacılar için özel olarak kurulan Şef Çiftlik’ten Öykü Sertel’in sunumu ile seyirci karşısına çıkan Şef Akademi Doğada tüm heyecanı ile devam ediyor. Şef Akademi yarışmasının hafta içi formatı olarak ekranlara gelen Şef Akademi Doğada, her hafta birinci olacak olan takımını arıyor. Hafta sonu gerçekleşecek olan Şef Akademi yarışında avantaj yakalayan bu takım, her gün yaptığı yemekleri hem konuk şefe hem de diğer yarışmacılara beğendirmek zorunda bulunuyor. Haftanın en yüksek puanını alan takımının son yarış itibariyle farkı açtığı Şef Akademi Doğada, hafta içi her gün saat 11.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Şef Akademi Doğada 33. Bölümde Neler Oldu?

İzleyenleri ile en son 33. bölümü buluşan Şef Akademi Doğada programı, dünyanın ünlü şeflerinden biri olan Şef Claudio Chinali’yi konuk etti. Yarışmacılar ile dünyaca ünlü bir yemek olan “Niyokki” yapan Chinali, deniz mahsulleri ile birleştirdiği tabağın aynısını yarışmacılardan istedi. Şef Claudio Chinali’nin tabağı için yarışan takımlardan yeşiller Ayten’i, kırmızılar Ruşa’yı, morlar ise Arzu’yu yarıştırdı. Üç kadının çekişmesine tanıklık eden Şef Akademi Doğa’da programının son bölümünden sonra puan durumu ise; mor takım 72 puana, kırmızı takım 58 puana, yeşil takım ise 57 puana ulaştı.

Şef Akademi Doğada 34. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Şef Akademi Doğada, 34. bölümü ile ekranlara gelmek için geri sayıma başlıyor. Bugün yayınlanacak olan Şef Akademi Doğada programın konuğu ünlü Şef Celil Erkan oluyor. Yarışmacılar ile Hatay’ın lezzetlerinden biri olan “Kaytaz Böreği” yapacak olan Celil Erkin, bir de yaptığı Babagannuş mezesi ile yarışmacıların karşısına çıkıyor. Şef Akademi Doğada, bugün saat 11.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına geliyor.