Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 19. Bölüm Full İzle! 24 Ekim 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların pazar günü fenomeni olan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Aksiyon dolu hikayesine bu pazar kaldığı yerden devam edecek olan Teşkilat dizisi, özlenen karakteri Mete Başkan ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Teşkilat dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 18. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

İkinci sezonu ile TRT1 ekranlardaki yerini almaya devam eden Teşkilat dizisi, pazar gününün reyting rekortmeni korumayı başarıyor. Aksiyon dolu konusu ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav ve Turgut Tunçalp gibi usta oyuncular bulunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın içerisinde özel olarak kurulan bir ekibin yaşadıklarını konu alan Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla yeni bölümünü yayınlıyor.

Teşkilat Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 17 Ekim 2021 Pazar günü gelen Teşkilat dizisi, seyircisinin karşısına 18. bölümü ile çıktı. Teşkilat dizisinin son bölümünde; Simon’a düzenlenen suikast, devlette olağanüstü bir durum ilan edilmesine neden oldu. Üst düzey yetkililer suç aletini bulmak için özel ekibi görevlendirirken; ekipten komisyon toplantısında suikast girişimine uğrayan Simon’a bunu kimin yaptığını öğrenilmesini talep etti. Öte yandan ekip suikastı yapan David'in peşine düşerken; kızına kavuşmak için evine dönen Zehra, kendisine ulaşan bir görüntü sonucu Serdar'ın kayıp bir buçuk ayının gizemini çözmek için kolları sıvadı. Ceren’in şüpheli halleri ise, Serdar’ın dikkatinden kaçmadı.

Teşkilat Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarına bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Teşkilat dizisi, 19. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 19. bölüm fragmanına göre; Mete Başkan ekibe geri dönecek. Masada anlaşmak için Mete Başkan ile görüşecek olan komisyon hiç beklemedikleri bir cevap alacakken; Zehra, Serdar’ın örgüt ile ilişkisi olduğunu düşündüğünü Mete Başkan’a anlatacak. Pazar gününün reyting rekortmeni Teşkilat dizisi, yeni bölümü ile 24 Ekim 2021 Pazar günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.