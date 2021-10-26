Müge Anlı 26 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Ekim 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 25 Ekim 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı, izlenme rekorlarını kıran yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve cinayet dosyaları ile tüm Türkiye’nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 26 Ekim gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 25 Ekim’de neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Yayın hayatına 2008 yılından bu yana devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündüz kuşağının reyting zirvesine oturmayı yine başarıyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve cinayet dosyalarını ışık tutmayı bir görev bilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sonuca ulaştırdığı dosya sayısı ile de tüm takdirleri topluyor. Öte yandan seyircisinin yeni bölümlerini büyük bir merak ile takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saatler 10.00’ı gösterdiğinde ATV ekranları aracılığıyla canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 25 Ekim’de Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 25 Ekim 2021 Pazartesi günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen dosyaları ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisinin karşısına çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 53 gündür kayıp olan Sema Ağaçkıran’ı aramaya başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Sema Hanım’ın görüldüğü yönündeki ihbarları değerlendirdi. Bir ihbarın Sema Hanım olmadığının doğrulandığını söyleyen Müge Anlı, diğer ihbar ile ilgili kamera kayıtlarının incelenmeye devam ettiğini dile getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çok konuşulan cinayetlerinden biri olan Büyükşen çifti cinayetinde suçlu bulunan Afgan çoban Müge Anlı’nın yayınları sayesinde aklandı. Programa konuk olan Afgan çoban, Müge Anlı’ya teşekkür ederken, yanlış anlaşıldığını dile getirdi. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının en çok dikkat çeken şüpheli kayıplarından biri olan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan kaybı da programın son bölümünde ele alındı. Stüdyoya konuk olan bir tanık "Para trafiğini Fatma Hanım, kontrol ediyordu" diyerek herkesi şoke ederken; abla Fatma Karadağ, cenazenin nereye gömüldüğünün kendisine söylenmediğini iddia etmeye devam etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 26 Ekim Gündemleri Neler Olacak?

Hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 26 Ekim 2021 Salı günü de seyircisinin karşısında olacak. Yeni bölümünde ele aldığı dosyaları ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisiyle paylaşacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da canlı yayınına başlayacak.