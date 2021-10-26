- 26 Eki 2021 - 00:09

Evlilik Hakkında Her Şey 6. Bölüm 2021 Full İzle! 26 Ekim 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Herşey 6. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasına girmeyi aldığı reytingler ile başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, ilgi çekici hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Azra’nın radikal kararlar alacağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 5. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi birbirinden iddialı isimleri seyircisi ile buluşturan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, BBC yapımı “The Split” dizisinden senaryoya uyarlanıyor. MF Yapım imzası ile FOX TV ekranlarındaki yerini her salı saat 20.00’da alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 5. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son 19 Ekim 2021 Salı günü buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 5. bölümünde; aniden patlayan Saklı Oda skandalının tartışma çıkardığı aile bu kez Azra ve Sergen’in ailesi oldu. Eşinin kendisini bir türlü aldattığını kabul edemeyen Azra, Sergen’e inanmayı seçti. Bu esnada müvekkili Süreyya’nın kendisini uyarması ile Sergen’in silinen sesli mesajlarını dinleyen Azra, aldatma konusunda yeniden eşinden şüphelenmeye başladı. Öte yandan Süreyya kocasının tehditlerine rağmen ondan boşanmaya karar verdi. Cevher Çolpan ise, Cevher Hukuk Bürosu’nun içerisinde olduğu mali krizi atlatmak için kolları sıvadı. 

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarına bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 6. bölüm fragmanına göre; Azra, eşi Sergen’in ihanetini bu kez kendi gözü ile yakalayacak. Bunun üzerine boşanma kararı alacak olan Azra, en büyük desteği müvekkillerinden görecek. Öte yandan Sergen ve Yıldıray Azra için karşı karşıya gelecekken; Çolpan ve Azra Alpsoyların boşanması için karşı karşıya gelmek zorunda kalacak. Yeni fenomen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

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26 Eki 2021 - 00:09 - Dizi Fragmanları

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