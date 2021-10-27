Müge Anlı 27 Ekim 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 27 Ekim 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 27 Ekim 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Araştırdığı cinayet dosyaları ile pek çok suçun failinin bulunmasına katkı sağlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şimdilerde DJ Gezgin konusu ile tüm gözleri üzerine çeviren Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Ekim gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 26 Ekim’de neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok reyting alan yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2008 yılından bu yana seyircisinin karşısına kesintisiz olarak çıkmaya devam ediyor. Yeni sezonunda tüm Türkiye’nin konuştuğu DJ Gezgin’in şüpheli kaybı ve Nurgül Beyhan’ın cinayetini ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, elde ettiği ipuçları ile konuların faillerinin bulunmasına yardımcı oluyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saatler 10.00’ı gösterdiğinde ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 26 Ekim’de Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 26 Ekim 2021 Salı günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı şüpheli kayıp ve cinayetleri ele almaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 12 yıllık eşinin yeğeniyle 3 çocuğunu eşine bırakarak evden kaçtığı iddia edilen Hatice Hanım bulundu. Eşinin yeğeninin yanında olduğunu reddeden Hatice Hanım, çocuklarını daha sonra arayacağını, şu an bunun sırası olmadığını söyledi. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Bey’in cinayetini ele almaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Fatma Hanım’ı çok yakından tanıyan bir tanığı seyirci karşısına çıkardı. Fatma Hanım’ın okuma yazma bildiğini ve partilerde görev aldığını söyleyen tanık, öldürme eylemine Fatma Hanım’ın dahil olduğunu düşündüğünü belirtti. Mehmet Bey’i öldürdüğü iddia edilen Cemal Bey’in şantaj yaptığı iddia edilen kadınların fotoğraflarının Fatma Hanım’ın telefonundan çıktığına dikkat çeken Müge Anlı, Fatma Hanım’ın anlattığından daha fazlasını bildiğini dile getirdi. Öte yandan Nurgül Beyhan’ın cinayetini araştırmaya devam eden Müge Anlı, aile hakkındaki iddiaları Yaşar Bey’e sordu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 27 Ekim Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 27 Ekim 2021 Çarşamba günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı konulardaki sıcak gelişmeleri seyircisinin karşısına çıkaracak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde elde edilen ipuçları ile şaibeli dosyalara ışık tutulmaya da devam edecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından başlayacak.