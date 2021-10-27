MasterChef 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 MasterChef 100. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Yeni bir hafta yarışı ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, eleme potasını belirlemeye devam ediyor. Nefes kesen bir yarışı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün saat 20.00’da yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Peki; MasterChef 100. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 99. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının heyecanlı yarışlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışı, yeni haftası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni takımlarını belirlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının 10.haftasında; Ateş kaptanlığındaki mavi takımda Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, Safanur yarışırken, Pelin kaptanlığındaki kırmızı takımda Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara yarışıyor. Eleme potasını yavaş yavaş belirlemeye başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Bu akşam hangi yarışmacılar eleme adayı olacak? #MasterChefTürkiye TV8’de devam ediyor…

MasterChef 99. Bölümde Neler Oldu?

Nefes kesen bir yarışı ile ekranlara en son 26 Ekim 2021 Salı günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 99. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ilk mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. Avrupa Bistro yemekleri konsepti ile yarışan mavi ve kırmızı takımdan yarışı kazanan ekip, kırmızı takım oldu. Kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık ödülünü hanesine yazdırırken; mavi takım eleme potasına gitmemek için bir kez daha yarışmak zorunda kaldı. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı için mutfağa yeniden giren mavi takımda günün dokunulmazlığını kazanan isim Safanur olurken; haftanın ilk eleme adayları Araz ve Hasan oldu.

MasterChef 100. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarına bu akşam yeni bölümü ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 100. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde; haftanın ikinci mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirilecek. Yeni bir konsept kapsamında yarışacak olan iki takımdan biri takım dokunulmazlığını kazanırken; diğeri bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girecek. İki kişinin daha haftanın eleme potasına gideceği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.