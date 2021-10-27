- 27 Eki 2021 - 19:22

Kuruluş Osman 68. Bölüm 2021 Full İzle! 27 Ekim 2021 Kuruluş Osman Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV kanalının en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman 68. Bölüm izle sorguları Google’da en çok aratılanlar arasında yer almaktadır. Sizler için hazırladığımız makalenin altında yer alan, Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle ya da Kuruluş Osman 68. Bölüm tek parça izle seçeneklerinden birisine tıklayarak; çok sevilen dizi Kuruluş Osman dizisini izleyebilirsiniz…

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Kuruluş Osman Dizisi 68. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kuruluş Osman dizisi, görkemli hikayesi ile bu hafta da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman dizisi, bu akşam saat 20.00’da başlıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi yeni sezon 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisi sezon finali 67. bölümde neler yaşandı? İşte tüm merak edilenler…

Üçüncü sezonu ile ATV ekranlarına gelmeye başlayan Kuruluş Osman dizisi, görkemli hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu yılları konu alan Kuruluş Osman dizisi, bu sezon, Osman Bey’in başa geçişi ile atılan devletin temellerini anlatıyor. Başrollerinde; başta Burak Özçivit olmak üzere, Erkan Avcı, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Burak Çelik ve Cüneyt Arkın gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Kuruluş Osman dizisi Bozdağ Film imzası ile her salı saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kuruluş Osman Dizisi 67. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarına en son 19 Ekim 2021 Çarşamba günü gelen Kuruluş Osman dizisi, 67. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde; Katalan esir, saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf ederken, Tekfur Rogatus’u kurtardı. Tekfurların birbirine suç attığını hemencecik fark eden Osman Bey, bu durumu lehine kullanarak, Turgut Alp’i esirlikten kurtarmaya karar verdi. Ancak Katalanların işbirliği ile Turgut Alp’i Tekfur Kosses’in elinden alan Tekfur Rogatus, Turgut Alp’i Papaz Gregor'u alabilmek için koz olarak kullandı. Bunu akıllı bir oyuna çeviren Osman Bey, Turgut Alp’i Tekfur Kosses’in elinden alırken; Papaz Gregor'u da kendi ayağı gelmesini sağlayacak bir plan hazırladı. Öte yandan Mari Kosses'in kilim siparişi üzerine güçlerini birleştiren Bala Hatun ve Malhun Hatun tüm obaya örnek olacak bir birliktelik sergilemeye başladı.

Kuruluş Osman Dizisi 68. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Kuruluş Osman dizisi, 68. bölümü seyircisinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan 68. bölüm fragmanına göre; Osman Bey'in kurduğu oyun ile Papaz Gregor'u geri alması tekfurların bir araya gelmesine neden olacak. Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus’a işbirliği yaptıracak olan bu hamle, Katanların maşa olarak kullanılması ile Osman Bey’in savaş cephesini çoğaltacak. Öte yandan Katanların ani baskını ile Bala Hatun’un karnındaki bebeği tehlikeye düşecek. Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında olacak.

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27 Eki 2021 - 19:22 - Dizi Fragmanları

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