MasterChef 2021 31 Ekim 2021 MasterChef 102. Bölüm Youtube Tek Parça İzle! Bugün Kim Elendi, Yarışmaya Veda Etti!

Masterchef Türkiye 31 Ekim 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Şampiyonuna adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftadan itibaren yarışmacı sayısını 13’e düşürmüş bulunuyor. İddialı bir yarış ile bugün de TV8 ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, eleme potasını da netleştiriyor. Peki; MasterChef 101. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 101. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Bugün Kim Elendi, Yarışmaya Veda Etti!

Eleme gecesine son ikiye Ateş ve Safanur kaldı. Şeflerin son değerlendirmesi somucu Masterchefe veda eden isim ATEŞ oldu.

Masterchef Kimdir?

Kırmızı Takım büyük bir başarıya ımza atarak haftayı 3-0 ile kapattı.

Tüm Türkiye’nin büyük bir ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir haftasının daha yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor. Gün ve gün şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 10. haftasında 13 yarışmacısı ile yoluna devam ediyor. Her yarışında iki etaplı nefes kesen bir yarışma ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın 5 günü, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 101. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarına en son 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 100. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde, haftanın ikinci mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. Doğu Anadolu mutfağı konseptinde yarışan kırmızı ve mavi takım farklı bir yarış formatı ile nefesleri tutturdu. Yarışa bir kişi olarak başlayan takımlara her beş dakikada bir yeni bir yarışmacı eklendi. Günün sonunda takım dokunulmazlığını Pelin kaptanlığındaki kırmızı takım alırken; Ateş kaptanlığında mavi takım, bireysel dokunulmazlık yarışı için yeniden mutfağı girdi. Beyin ana ürünü ile çalışan mavi takım yarışmacılarından dokunulmazlığı kazanan Tahsin olurken; eleme potasına giren isimler Ateş ve Mert oldu.

MasterChef 102. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bugün yeni bir yarış ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 101. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan 101. bölüm fragmanına göre; haftanın üçüncü takım yarışını dış çekim olarak gerçekleştirilecek ve Kütahya’ya misafir olacak. Nefes nefese geçecek bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının iki ismi daha eleme potasına gidecek. Eleme yarışından önce son kez mutfağa girecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.