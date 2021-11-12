Aşk Mantık İntikam 21. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 12 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aşk Mantık İntikam 21. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda yazın gördüğü ilgiyi korumaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla’nın gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 20. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 21. bölümde neler olacak? İşte, Aşk Mantık İntikam dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden senaryoya uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. No:9 Productions imzası taşıyan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerini; Burcu Özberk (Esra), İlhan Şen (Ozan), Burak Yörük (Çınar) ve Melisa Döngel (Çağla) isimleri paylaşıyor. Ozan ile Esra arasındaki gelgitli bir aşk hikayesini konu alan Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 20. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile gelen Aşk Mantık İntikam dizisi, 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Ozan ve Esra’nın yakınlaşması Çağla’nın kaza haberi ile bölündü. Çağla’nın sağlık durumundan endişe duyan Ozan, soluğu hastanede alırken; Arif, hastanede Ozan’ı görünce öfkesine yenik düştü. Yüzleşen ikili yeni bir savaşın daha başlamasına neden oldu. Kızına haksızlık yaptığını düşünen Arif, Ozan’ı yönetim kurulu başkanlığından alırken; bu hamle Milenyumsoft’ta işlerin kötüye gitmesinin başlangıcının oldu. Boşanma davasında son kozunu oynayan Çağla, Ozan’a hamile olduğu söylerken; bu haberi alan Esra, bir kez daha yıkıldı.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 21. Bölümde Neler Olacak?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Aşk Mantık İntikam dizisi, 21. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 21. bölüm fragmanına göre; Ozan ve Esra’nın arası bu kez Çağla’nın hamilelik haberiyle açılacak. Ozan, boşanma konusunda kararlı davranırken; Çağla, Esra’yı karnındaki bebek ile tehdit edecek. Öte yandan Esra, Çağla’nın çocuğunun Ozan’dan olmadığını öğrenecek. Seyircisi tarafından yeni bölümleri merak ile beklenen Aşk Mantık İntikam dizisi, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında olacak.