Benim Hayatım 3. Bölüm Full İzle! 14 Kasım 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Benim Hayatım 3. Bölüm 13 Kasım 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta daha da çok izlenmeye başlanan Benim Hayatım dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Bu hafta iddialı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Benim Hayatım dizisi, seyircisine büyük bir sürpriz yapıyor! Peki, Benim Hayatım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım 1. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

BVB yapım imzası ile Star TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Benim Hayatım dizisi, Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete ikilinin senaristliğinde, Orkun Çatak’ın ise, yönetmenliğinde hikayesini anlatıyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Benim Hayatım dizisi, oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş (Hayat), Genco Özak (Ali), Mehmet Çepiç (Nazım), Savaş Özdemir (Ökkeş), Uğur Çavuşoğlu (Yılmaz), Nilüfer Açıkalın (Şaheste), Esra Ronabar, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi isimler yer alıyor. Her pazar seyircisine randevu veren Benim Hayatım dizisi, saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor.

Benim Hayatım 2. Bölümde Neler Oldu?

Hikayesini henüz anlatmaya başlamış olan Benim Hayatım dizisi, geçtiğimiz hafta 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Benim Hayatım dizisinin yayınlanan son bölümünde; Yılmaz’ın evlenme teklifi ile sarsılan Hayat, Yılmaz’ın karısından boşanacağını düşünmediği için teklif kabul edip, onlara meydan okumaya karar verdi. Şaheste Yılmaz’dan boşanmaya razı olurken, Ali ile sevgilisinin nişanlanması için küçük bir davet verdikten sonra boşanma işlemlerinin başlaması şartını öne sürdü. Ökkeş yemeğe silahla katılırken; herkesin korktuğu şey gerçekleşti.

Benim Hayatım 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların çiçeği burnunda dizisi Benim Hayatım, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya bu hafta da devam edecek. Yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak olan Benim Hayatım dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Benim Hayatım dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanına göre; Ökkeş, Yılmaz’ı vuracak. Yılmaz, Hayat’tan kendisi ile evlenmesi karşılığında Ökkeş’i bu işten sıyırabileceğini söyleyecekken; Ökkeş ise, Ali’den Hayat’ı kurtarmasını isteyecek. Heyecanlı bir bölüm ile Star TV ekranlarına gelecek olan Benim Hayatım dizisi, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.