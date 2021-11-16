Müge Anlı 16 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 16 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularını ele almaya devam ediyor. Bugün sürpriz gelişmeleri ile ekranlara gelecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 16 Kasım gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 Kasım’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ilk sezonundan bu yana büyük bir ilgi ile takip ediliyor. 2008 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, şüpheli kayıp ve ölümlerin peşine düşüyor. Hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da ATV ekranlarından başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 15 Kasım’da Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 15 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konuları hakkındaki sıcak gelişmeleri seyircisine aktardı. Daha önce ele aldığı bir konuda Zeynep Ergül’den itiraf almayı başaran Müge Anlı, Ergül’ün bugün hakim karşısına çıkacağını duyurdu. Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Zeynep Ergül’ün davası ile ilgili detayları seyircisine aktaran Müge Anlı, davanın sonucunu merak ile beklediğini söyledi. 2,5 yaşındaki kayıp kız çocuğu Müslüme için düğmeye basan emniyet güçleri, küçük kızın kaybolduğu bölgeyi didik didik aramaya başladı. O güne tanık olan kişiler ile konuşan Müge Anlı, arama esnasında bulunan kanın Müslüme’ye ait olup olmadığının araştırılacağını dile getirdi. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son dönemlerde büyük ilgi gören konularından biri olan DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet’in şüpheli kaybı ile ilgili yeni açıklamalar yapan Fatma Hanım, bu kez Aysun Hanım’a kardeşi Mehmet’in zeytinlikte gömülü olabileceğini söylediğini kabul etti. Açıklamaları ile herkesi bir kez daha şoke eden Fatma Hanım, kardeşinin gömülü olduğu yeri bilmediğindeki ısrarını devam ettirdi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 16 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Haftanın ikinci gününde de seyircisinin karşısında olacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ele aldığı konular ile ilgili sıcak gelişmeleri seyircisi ile paylaşacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde kayıp kız çocuğu Müslüme olayı araştırılmaya devam edilecekken; DJ Gezgin’in de şüpheli kaybı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanacak. ATV ekranlarındaki yerini 16 Kasım 2021 Salı günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saatler 10.00’ı gösterdiğinde başlayacak.