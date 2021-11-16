- 16 Kas 2021 - 20:20

Evlilik Hakkında Her Şey 9. Bölüm 2021 Full İzle! 16 Kasım 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Herşey 54. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile iddiasını korumaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sergen ile Azra arasında iplerin iyice gerileceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Jale son hamlesini yapmak için harekete geçiyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. BBC yapımı “The Split” dizisinden senaryoya uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 9 Kasım 2021 Salı günü gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde; Sergen’den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Sergen’den imzayı almayı başardı. Koray ve Melisa davası için de kolları sıvayan Azra, eve farklı bir bahane ile girerek, Melisa’ya yardım etmeye çalıştı. Çolpan ile Yıldırım arasında oluşan işbirliği herkesten habersiz bir anlaşma ile sağlanırken; Sanem ve Ural, Eylül’ün kayıp ailesinin peşinden iz sürmeye başladı. Boşanma davasında büyük bir sürpriz ile karşılaşan Azra, Sergen’in boşanmak istememe çıkışı ile şoke oldu.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde; Azra’nın hamile olduğunu duruşma salonunda söyleyen Sergen, vazgeçtiği boşanma kararının ardından Yıldırım ile karşı karşıya gelecek. Sanem, Ural’ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verecekken; Jale, Azra’dan çocuklarını kaçırmaya kalkacak. Yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarında olacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, saat 20.00’da yayınlanacak.

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16 Kas 2021 - 20:20 - Dizi Fragmanları

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