- 17 Kas 2021 - 18:54

Esra Erol'da 17 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Kasım 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 17 Kasım 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 17 Kasım 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 17 Kasım 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 17 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, sıcak gelişmelerini seyircisine aktarmak için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Yüzleşmeleri ile her gün gündemi belirleyen Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de yeni bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 17 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 16 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde kayıp aile yakınlarını arayanları, eşlerine kavuşmak isteyenleri ve ilginç aldatmalara maruz kalan kişileri konuk eden Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Esra Erol’da Programı 16 Kasım’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 16 Kasım 2021 Salı günü alan Esra Erol’da programı, çok merak edilen yüzleşmelerinin ikinci perdesini açtı. Esra Erol’da programının son bölümünde; eşi İlyas Bey’in kendisini aldatması nedeniyle stüdyoya gelen Fatma Yalçın, eşinden boşanmak istediğini söyledi. Yeni sevgilisi ile eşinin birlikte hareket ederek kendisini evden kovduğunu söyleye Fatma Hanım, çocuklarının velayetini ve çocukları için nafaka istediğini söyledi. Çocukluk aşkına kavuşmak için Esra Erol’da programına başvuru yapan Servet Bey, çocukluk aşkı Havva Hanım’a kendisine dönmesi için çağrıda bulundu. Esra Erol’da programının son konuğu olan Havva ise, Kübra ile bu kez stüdyoda yüzleşti. Telefon ile stüdyoya bağlanan tanıkların Kübra hakkındaki akıl almaz iddiaları stüdyodaki herkesi şoke etti. 

Esra Erol’da Programı 17 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 17 Kasım 2021 Perşembe günü de alacak olan Esra Erol’da programı, yeni bir canlı yayını ile seyircisinin karşısına çıkacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde Havva’nın çocukları için açacağı velayet davası ile ilgili gelişmeler programın seyircisi ile paylaşılacak. Servet Bey ile Havva Hanım’ın kavuşup kavuşamayacağının merak ile beklenileceği Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarında olacak.

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17 Kas 2021 - 18:54 - Dizi Fragmanları

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