Kanunsuz Topraklar 7. Bölüm 2021 Full İzle! 17 Kasım 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanunsuz Topraklar 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Bir haftalık aranın ardından yeniden FOX TV ekranlarındaki yerini alan Kanunsuz Topraklar dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 6. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisi; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi isimlerden kadrosunu oluşturmuş bulunuyor. Bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Kanunsuz Topraklar dizisi, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 6. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 3 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen Kanunsuz Topraklar dizisi, geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Kanunsuz Topraklar dizisinin son yayınlanan bölümü olan 6. bölümünde; Malik Bey’in kalp krizi geçirmesi, Gülfem’in konağa dönmesini sağladı. Babasını intihar etmek üzereyken yakalayan Gülfem, babasını kurtarmak için harekete geçerken; bir yandan da Ali Gelik’i bu olanlardan uzak tutabilmek için oyalamak zorunda kaldı. Bu mecburiyetten hiç memnun olmayan Davut, Gülfem için sesini çıkarmama kararı aldı. Zaten Davut da Gülfem’den hükümet için çalıştığını hala sakladığı için suçluluk duyuyordu. Ali Gelik’in bitmek bilmeyen tacizlerinden kızını ve kendisini kurtarmak isteyen Malik Bey ise, iyileşir iyileşmez, Ali Gelik’in Bolu’daki annesini köye getirmek için kolları sıvadı.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir haftalık aranın ardından yeniden seyircisi ile buluşmaya devam edecek olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Gülfem, Ali Gelik’in tehditleri karşısında çaresiz kalarak, Davut’tan ayrılma kararı alacak. Ayrılık karşısında bir hayli üzülen Davut ise, kayıp silahları bulup, hükümete teslim etmek için harekete geçecek. Merak ile beklenilen Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.