- 20 Kas 2021 - 10:04

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 23. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 23. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Teşkilat Dizisi 23. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Her hafta aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi, bu hafta iddialı bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Teşkilat dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 22. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Yeni sezonda birbirinden iddialı isimler ile anlaşan Teşkilat dizisi, bu sezon; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi oyuncuları oyuncu kadrosunda bulunduruyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın içerisinde özel olarak kurulan bir ekibin iş ve aşk yaşamını konu alan Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla yeni bölümlerini yayınlıyor.

Teşkilat Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 14 Kasım 2021 Pazar günü gelen Teşkilat dizisi, 22. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde; ekip, Ariel’i almaya başardı. Bunun üzerine Şirket yapılanması ile karşı karşıya gelen Yıldırım, ekibe zora sokacak yeni bir plan yapmaya karar verdi. Ceren’in ardından Yıldırım’ın yeni oyununu çözmeye çalışan ekip, kolları sıvadı. Yağmur’un kaçırılması ile birlikte hedefi ve yeni tuzağa anlayan ekip, Yağmur’u kurtarmak için zor bir planı yürürlüğe koymaya karar verdi. Yağmur’u kaçıran kişilerin anlaşma masasına oturmak istemesi Başkan’ı daha da delirtirken; ekip içerisinde de seslerin yükselmesine neden oldu.

Teşkilat Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Teşkilat dizisi, 23. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 23. bölüm fragmanına göre; yeni bir organize suçun peşine düşecek olan ekip, mültecilerin öldüğü bir oyun oynatan organizasyonu takip etmeye başlayacak. Serdar’ın Radolf Mayor takma adı ile organizasyona sızacağı gecede, Yıldırım, Serdar’ı fark edecek. Herkesi tehlikeli bir oyunun beklediği Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümünü TRT1 ekranlarından yayınlayacak.

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20 Kas 2021 - 10:04 - Dizi Fragmanları

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