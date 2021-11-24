- 24 Kas 2021 - 11:44

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 53. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 24 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 563. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarış haftası ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Heyecanlı bir haftanın startını veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 23 Kasım Salı 52. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Kasım Çarşamba 53. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Her hafta 5 yeni yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, heyecanlı bir yarış haftası ile daha seyircisinin karşısına çıkıyor. Zuhal Topal ve diğer yarışmacıların jüri üyeliğini üstlendiği Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta sonunda şampiyonunu belirliyor. Her hafta şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 23 Kasım Salı 52. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Seyircisi ile en son 23 Kasım 2021 Salı günü buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 52. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programın son bölümünde yarışan isim, Ayşenur Hanım oldu. Gaziantepli olan Ayşenur Hanım’ın menüsünde; Antep yuvalama çorbası, Kayseri yağlaması, Firik pilavı, etsiz sushi çiğ köfte, fırında beşamel sos eşliğinde cheddar peynirli salata, karlı salata, antep fıstığı soslu trileçe gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal hariç herkesten aldığı puanı öğrenen Ayşenur Hanım; Çiğdem Hanım’dan 5 puan alırken, Hakan Bey’den ve Sümeyra Hanım’dan 3’er puan, Yasin Bey’den ise, 2 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Kasım Çarşamba 53. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini 24 Kasım 2021 Çarşamba günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 53. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın üçüncü ismi iddiasını ortaya koyacak. Heyecanlı bir yarış ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da seyircisinin karşısına çıkacak.

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24 Kas 2021 - 11:44 - Dizi Fragmanları

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