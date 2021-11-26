Esra Erol'da 26 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Kasım 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 26 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Her bölümü ile büyük bir ses getiren ve ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, haftanın son canlı yayını ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Esra Erol’da programı 26 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 25 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Programında ağırladığı konu ve ele aldığı konuklar ile herkesi hayrete düşüren insan hikayelerine tanıklık eden Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Seyircisinin her bölümünü merak ile beklediği Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranları aracılığıyla canlı yayınına başlıyor.

Esra Erol’da Programı 25 Kasım’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 25 Kasım 2021 Perşembe günü alan Esra Erol’da programı, merak edilen konularına kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; bir süredir programın merak ile takip edilen Sevda Hanım ve Duran Bey çifti arasında yüzleşme gerçekleştirildi. Instagram'da eski sevgilisini aratırken, başka birini bulduğunu ve onunla kaçtığını söyleyen Sevda Hanım, Duran Bey’e dönmek istemediğini belirtti. Yanındaki kız çocuğunu dilerse Duran Bey’e verebileceğini söyleyen Sevda Hanım, herkesin kendisini öldü saymasını istediğini ifade etti. Duran Bey de boşanmak istediğini belirtirken, kız çocuğunu almak istediğini söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer merak ile takip edilen konukları olan Umut Bey ve Beste Hanım, canlı yayın aracılığıyla yüzleşti. Çocuğunu sadece kanunun alabileceğini söyleyen Umut Bey, Beste Hanım’a mahkemenin yolunu gösterirken; Beste Hanım, sütünün biriktiğini söyleyerek, gözyaşlarını tutamadı. Esra Erol’da programının son konukları olan Yeşim Hanım ve Abdülkadir Bey arasında gergin anlar yaşadı. Stüdyoda Abdülkadir Bey’in üzerine yürüyen Yeşim Hanım, ısrarla aralarında bir aşk ilişkisinin yaşanmadığını söyledi.

Esra Erol’da Programı 26 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümü ile 26 Kasım 2021 Cuma günü de ATV ekranlarında yer alacak olan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek. Duran Bey ile Sevda Hanım’ı uzlaşmaya ikna etmek için çalışacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarından canlı yayına geçecek.