- 26 Kas 2021 - 09:00

Arka Sokaklar 605. Bölüm Full İzle! 26 Kasım 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 605. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 605. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 605. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölün ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 605. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 604. bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar hakkında tüm detaylar…

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu macerasını seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor. Her bölümü ile reytinglerin zirvesine oynayan Arka Sokaklar dizisi, cuma günleri saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 604. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 19 Kasım 2021 Cuma günü alan Arka Sokaklar dizisi, 604. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; bir süredir ekibin peşinde olduğu Samir, yakalanarak, gözaltına alındı. Savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkan Samir, yolda polislerin elinden kurtulmayı başardı. Ekipten intikam almak için hemen harekete geçen Samir, gözüne en zayıf halkayı kestirdi. İki cinayet vakası ile birlikte yeniden harekete geçen ekip, Sabit’in olay ile bir bağı olup olmadığını araştırmaya başladı. Selin, müfettiş İdil’in Mesut’a yaklaşmaya çalıştığının farkında olması nedeniyle bir şeyler yapmak isterken; Asiye’nin annesi Mukaddes, torunu Mert’i kaçırmak için harekete geçti.

Arka Sokaklar Dizisi 605. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlayan Arka Sokaklar dizisi, bu hafta 605. bölümü ile Kanal D ekranlarına gelecek. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 605. bölüm fragmanına göre; Samir’in eline düşen Başak, tüm ekibi harekete geçirecek. Samir’in ailesini bulmaya odaklanan Mesut ise, ekipten ayrılarak başka bir maceraya atılacak. Her hafta büyük bir ilgi gören Arka Sokaklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak.

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26 Kas 2021 - 09:00 - Dizi Fragmanları

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