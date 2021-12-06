- 06 Ara 2021 - 08:51

MasterChef 2021 Full İzle! 5 Aralık 2021 MasterChef 127. Bölüm Canlı İzle! Masterchef kim elendi, İşte Elenen O İsim...

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımı unvanını 15. haftasında da koruyan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni yarışları ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Nefes kesen bir kadro ve farklı konsept yarışları ile TV8 ekranlarındaki yerini bu akşam da alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, saat 20.00’da yeni bölümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Peki; MasterChef 127. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 126. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Bir süredir yarışının heyecan dozunu artırmaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ve farklı konsept yarışı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Bu hafta 15. haftasının içerisine giren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, artık 10 isim ile yarışıyor. Her bölümü ile adım adım şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın beş günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Yeni bölümlerini saat 20.00’da yayınlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her hafta; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri seyircisi ile buluşuyor.

MasterChef 126. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 1 Kasım 2021 Çarşamba günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 126. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; mavi ve kırmızı takım arasında yeni bir yarış daha gerçekleştirildi. Haftanın ikinci yarışı için karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takımdan takım dokunulmazlığını kazanan isim bir kez daha Eren kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Haftanın ikinci takım yarışının ardından da bireysel dokunulmazlık için mutfağa girmek zorunda kalan mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Sergen olurken; eleme potasına giden isimler Araz ve Hasan olarak belirlendi.

MasterChef 127. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini 2 Kasım 2021 Perşembe günü de alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 126. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan 127. bölüm fragmanına göre; haftanın son takım yarışı gerçekleştirilecek. Eleme potasının şekilleneceği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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06 Ara 2021 - 08:51 - Dizi Fragmanları

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