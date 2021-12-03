- 03 Ara 2021 - 07:55

Misafir Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 2 Aralık 2021 Misafir Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Misafir dizisi, ilginç bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Misafir dizisinin 4. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Misafir 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Misafir isimli yapım, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Her bölümü ile seyircisinin ilgisini üzerine çekmeyi başaran Misafir dizisi, bu hafta en iddialı bölümlerinden biri ile ekranlara geliyor. Güneş’in her şeyi hatırlayacağı Misafir dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Misafir dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 3. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Sezona FOX TV ekranlarından giriş yapan Misafir dizisi, başrollerinde bulundurduğu Hazal Kaya (Gece/Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay (Giray) gibi iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gizemli konusu ile seyircisinin ilgisini çeken ve her hafta gizem kapısını biraz daha aralayan Misafir dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Berk Yaygın, Elçin Altamgüç, Beren Gençalp, Emir Kaan Özkan Toprak, Salih Demir Ural ve Zeyno Asya Orçin gibi birbirinden renkli isimler yer alıyor. Şimdilerde iyi bir izlenme oranı elde etmiş olan Misafir dizisi, yeni bölümlerini her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla yayınlıyor.

Misafir Dizisi 3. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 25 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Misafir dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Misafir dizisinin yayınlanan son bölümünde; Gece (Güneş)’nin annesi Nazan, Gece’nin yaşadığını öğrenince onun yanına ulaşmak için harekete geçti. Aldığı haberin üzerine soluğu Erdem’in evinde alan Nazan, Gece’nin kendisini tanımaması üzerine yıkıldı. Her şeye rağmen Gece’yi bırakmayacağını söyleyen Nazan, Erdem’de kalmayı tercih ederken; Gece, annesini hatırlamasına rağmen, Güneş kimliğini koruyabilmek için tanımıyormuş gibi davranmaya devam etti. Öte yandan Erdem ve Giray, Gece’nin geçmişini deşmeye başladı.

Misafir Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Misafir dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Misafir dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göre; Güneş, her şeyi hatırladığını Erdem’e itiraf edecek. Erdem ise, her şeye rağmen Güneş’in yanında duracağına dair bir söz verecek. Merak ile takip edilen Misafir dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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03 Ara 2021 - 07:55 - Dizi Fragmanları

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