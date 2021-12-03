Müge Anlı 3 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 3 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının en çok konuşulan programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak edilen konuları ile ATV ekranlarındaki yerini bugün de almaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline çoktan gelmiş olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, şüpheli kayıp ve ölümler ile ilgili dosyaların sırlarını aralamaya devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saatler 10.00’ı gösterdiğinde canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 2 Aralık’ta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarındaki yerini en son 2 Aralık 2021 Perşembe günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen dosyalarının ardına düşmeye devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; bir süredir Ekin Gökçe’nin ölümünü araştıran Müge Anlı, genç kadının arkadaşı olan Tolga’nın mahkemece kasten adam öldürme suçu ile tutuklandığını duyurdu. 16 yaşındaki Fazile Evran’ı aramaya başlayan Müge Anlı, genç kızın 24 gündür kayıp olduğuna dikkat çekti. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının merak ile takip edilen Safiye Hanım’ın Cüneyt Bey tarafından dolandırıldığı iddiasında büyük bir gelişme yaşandı. Safiye Hanım’dan aldığı evler karşılığında 50 bin TL değerinde araba ve 80 bin TL nakit para getiren Cüneyt Bey, kalan parayı da ödeyeceğini belirtti. Öte yandan bir mektupla ortadan kaybolan Sevda Kılıç’ın ifade vermesinin ardından şüpheler hala giderilemedi. Genç kadını görmeden rahat etmeyeceklerini söyleyen Sevda Hanım’ın ailesi, genç kadının eşini suçladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 3 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Bu haftaki son canlı yayınını 3 Aralık 2021 Cuma günü gerçekleştirecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün de ATV ekranlarındaki yerini alacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde ele alınan konuların sıcak gelişmeleri programın seyircisine aktarılacak. Her sabah saat 10.00’da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün de kendi saatinde ATV ekranlarındaki yerini alacak.