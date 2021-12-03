Esra Erol'da 3 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol 3 Aralık 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 3 Aralık 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 3 Aralık 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?
Esra Erol 3 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan ve gündüz kuşağının etkili ismi haline gelmiş bulunan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her gün yüzleşmeleri ile gündemleri karıştıran Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 3 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 2 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...
Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş bulunan Esra Erol’da programı, bir haftasının daha sonuna yaklaşıyor. Gerçek insan yaşamlarından beslenen konusu ve her bölümüyle gündemleri belirleyen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.
Esra Erol’da Programı 2 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?
ATV ekranlarına en son 2 Aralık 2021 Perşembe günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerinde bir perdeyi daha ardında bıraktı. Esra Erol’da programının son bölümünde; geçmişte programa katılan ve tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Fatma Hanım ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fatma Hanım’ın stüdyodan ayrıldıktan sonra yeniden Ahmet Bey’e döndüğünü üzülerek bildiren Esra Erol, Fatma Hanım’ın orada saçlarının zorla kesildiğini ve yeniden annesi Meliha’ya döndüğünü söyledi. Fatma Hanım’ın yeni hali ise, stüdyodaki herkesi adeta şoke etti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Fatma Hanım, bugün stüdyoda kendisini aldattığını iddia ettiği eşi İbrahim Bey ve kayınvalidesi Songül Hanım ile yüzleşti. Yüzleşme esnasında tansiyon yükselirken; İbrahim Bey ve Fatma Hanım karşılıklı olarak boşanma istediklerini söyledi. Eski eşinin çocuğunu kaçırdığını söyleyen Eda Hanım ise, bugün eski eşi Sakin Bey ile yüzleşti. Çocuğu geri getireceğini belirten Sakin Bey, Eda Hanım’ı suçladı. Öte yandan Esra Erol’da programının yeni konuğu olan Mustafa Bey, eşinin çocuğunu uyuttuktan sonra çocuğunu da alarak kayıplara karıştığını belirtti. Çocuğunu geri isteyen Mustafa Bey, eşinden boşanmak istediğini söyledi.
Esra Erol’da Programı 3 Aralık Gündemleri Neler Olacak?
Haftanın son canlı yayını ile 3 Aralık 2021 Cuma günü de seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, merak ile beklenilen insan hikayelerini ekranlara getirmeye devam edecek. Sıcak gelişmeleri ve herkesi şaşkına çevirecek iddiaları ile ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.
03 Ara 2021 - 09:00 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.