- 03 Ara 2021 - 09:01

Aşk Mantık İntikam 24. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 3 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aşk Mantık İntikam 24. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yaz aylarından bu yana uzanan nadir yapımlarından biri olmayı başaran Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümünde Ozan’ı bir hayli zor anlar bekliyor. Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 23. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 24. bölümde neler olacak? İşte, Aşk Mantık İntikam dizisi hakkındaki tüm detaylar…

FOX TV ekranlarına yaz dizisi olarak merhaba diyen, elde ettiği başarı sonucu ile de yeni sezon onayını alan Aşk Mantık İntikam dizisi, bir Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkarılmaya devam ediyor. Başrollerinde; Burcu Özberk (Esra), İlhan Şen (Ozan), Burak Yörük (Çınar) ve Melisa Döngel (Çağla) gibi genç kuşak oyuncularını bulunduran Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 23. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 26 Kasım 2021 Cuma günü alan Aşk Mantık İntikam dizisi, 23. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan son bölümünde; Çağla’nın oyunlarından sıkılan Ozan ve Esra, Çağla’yı takip ederek Mert ismine ulaştı. Mert’in kim olduğu ile ilgili yeni bir araştırmaya başlayan Ozan ve Esra, Mert ile ilgili her şeyi öğrenmeyi nihayet başardı. Bunun üzerine bu kez Ozan, Çağla’ya bir oyun kurdu. Kurduğu oyun üzerine Çağla ve Mert’i karşı karşıya getirmeyi başaran Ozan, büyük bir yüzleşme yaşanmasını sağladı.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 24. Bölümde Neler Olacak?

FOX TV ekranlarına bu hafta da yeni bölümü ile gelecek olan Aşk Mantık İntikam dizisi, 24. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 24. bölüm fragmanına göre; Çınar ve Esra’nın birlikte olduğunu öğrenen Ozan, şoke olacak. Esra ve Çınar’ın çocuklarının olduğunu gören Ozan’ın rüya görüp görmediği ise, büyük bir merak ile beklenilecek. Yeni bölümleri için seyircisini sabırsızlandırmayı başaran Aşk Mantık İntikam dizisi, 24. bölümünü bu akşam saat 20.00’da yayınlayacak.

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03 Ara 2021 - 09:01 - Dizi Fragmanları

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