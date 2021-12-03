- 03 Ara 2021 - 09:13

Kıbrıs: Zafere Doğru 17. Bölüm Full İzle! 3 Aralık 2021 Kıbrıs: Zafere Doğru Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in taze dizilerinden olan Kıbrıs zafere doğru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kıbrıs zafere doğru, tarihten beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Dönem dizisi olarak çekilen Kıbrıs zafere doğru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kıbrıs zafere doğru dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kıbrıs zafere doğru dizisi 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Kıbrıs zafere doğru Dizisi 17. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, nefes kesen hikayesini anlatamaya devam ediyor. Ele aldığı etkileyici dönem hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru 16. bölümde neler oldu? Kıbrıs: Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

TRT1 ekranlarının dönem hikayelerinden biri olan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde Kıbrıs Barış Harekatı’na bir adım daha yaklaşan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, heyecanın dozunu giderek artırıyor. Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi iddialı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, her cuma saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kıbrıs: Zafere Doğru 16. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son 26 Kasım 2021 Cuma günü buluşan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yayınlanan son bölümünde; Kemal ve Mücahit kardeşleri, Samson’u ele geçirmek için kusursuz bir plan hazırladı. Planı tıkır tıkır ilerleyen Kemal, mücahitler ile birlikte Samson’u ele geçirirdi ve bunun ardından onu sorgulamak için Türk tarafına geçirecek bir plan yaptı. Rauf Denktaş’ı adaya sokmak için harekete geçen Kemal ve Ankaralı, bu kez İngiliz karargahına sızmanın bir yolunu buldu. Düşman öldü sandığı Ankaralı’nın yeni operasyonu ise, Türklerin zafere bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

Kıbrıs: Zafere Doğru 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile gelecek olan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yayınlanan 17. bölüm fragmanına göre; İngiliz karargahında ele geçirilen Bereli’yi zor anlar bekleyecek. Ankaralı, baba olmaya hazırlanacakken; Kemal ve İnci’nin arasındaki soğukluk giderek artacak. Kemal’in ele geçirdiği gizli belgeler sonrası Rauf Denktaş’ın adaya dönmesi için hazırlıkların başlayacağı Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

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03 Ara 2021 - 09:13 - Dizi Fragmanları

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