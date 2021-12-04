- 04 Ara 2021 - 00:46

Gönül Dağı Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 4 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 42. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 42. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde amcaoğullarının her birini farklı farklı sınavlar bekliyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 41. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Gedelli Kasabası’nda yaşayan kişilerin yaşamını ve yaşadığı coğrafyanın kaderini değiştirmek için mucitliğe soyunan üç amcaoğlunun hikayesin ekranlara getiren Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) isimlerini bulunduran Gönül Dağı dizisi, Mustafa Çiftçi’nin bozkır ile ilgili bilinmeyen hikayelerinden uyarlanarak TRT1 ekranlarındaki yerini iki sezondur alıyor. Yaşamdan beslenen hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Gönül Dağı Dizisi 41. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 27 Kasım 2021 Cumartesi günü alan Gönül Dağı dizisi, 41. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Dilek ve Taner, sonunda muradını erdi. Düğünden hemen sonra Halime’nin girişimleri ile balayına giden Dilek ve Taner, soluğu Kapadokya’da aldı. Kenan’ın ortadan kaybolması ile birlikte, Elif başta olmak üzere tüm kasaba halkı Kenan’ın peşine düştü. Kenan ise, gerçek ailesini bulduğundan nihayet emin olurken; bunu artık herkes ile paylaşmaya karar verdi. Öte yandan Asya’nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları Ramazan’ı sıkıştırmaya başladı.

Gönül Dağı Dizisi 42. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarına bu hafta da yeni bölümü ile gelecek olan Gönül Dağı dizisi, 42. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 42. bölüm fragmanına göre; Doktor Kenan, büyük çabalar sonucu bulduğu biyolojik ailesine alışmaya başlayacak. Amcaoğulları uçan araba için hareket geçecekken, peşlerinde olan bir sürü aksaklık ile mücadele etmek zorunda kalacak. Ramazan’ın Asuman’ın evleneceğini öğreneceği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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04 Ara 2021 - 00:46 - Dizi Fragmanları

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