- 04 Ara 2021 - 01:16

Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 25. Bölüm Full İzle! 5 Aralık 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 25. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 25. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının fenomen yapımı haline gelmiş olan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta nefes kesen macerası ile seyircisinin karşısındaki yerini alan Teşkilat dizisi, bugün 25. bölümünü ekranlara getiriyor. Peki, Teşkilat dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 24. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Aksiyon dolu sahnesi ve kahramanlık hikayelerini anlatan konusu ile gördüğü ilgiyi ilk günden bu yana korumayı başaran Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi birbirinden iddialı isimleri ekranlara taşıyan Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 24. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 28 Kasım 2021 Pazar günü alan Teşkilat dizisi, 24. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde; Serdar, kayıp 1,5 aylık dönemi ile ilgili yeni yeni bir şeyler öğrenmeye başladı. Bunun üzerine Yıldırım ile yüzleşmeye karar veren Serdar, tehlikeli bir operasyonun içerisine dahil oldu. Serdar’ın hatırladıkları ile birlikte karargahta sıkı önlemler ve değişiklikler yapılmaya başlanırken; Serdar ve Zehra, tehlikeli bir operasyonun içerisinde kendisini buldu. Yıldırım’ın yaptığı hamlelerle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya’ya doğru yola çıkarken; karargahta Barış’ın Ebru’yu vurması başka bir operasyonun kapısını araladı. Öte yandan operasyon esnasında Serdar’ın kalbinin neredeyse durması, Zehra’yı harekete geçirdi.

Teşkilat Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile gelmeye hazırlanan Teşkilat dizisi, 25. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 25. bölüm fragmanına göre; Serdar ve Zehra arasında aşk rüzgarları esmeye başlayacak. Zehra’nın Serdar’ın hayatını kurtarmasının ardından yakınlaşmaya başlayacak olan ikili, birbirlerini iltifata boğacak. Merak ile beklenilen Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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04 Ara 2021 - 01:16 - Dizi Fragmanları

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