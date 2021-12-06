- 06 Ara 2021 - 12:27

Esra Erol'da 6 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 6 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

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Esra Erol 6 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma başlayan Esra Erol’da programı, merak edilen konukları ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fatma’nın yaşadıkları ile seyircisinin kanını dondurmaya devam edecek olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak. Peki, Esra Erol’da programı 6 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 3 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranların merak ile takip edilen programlarından biri olan Esra Erol’da çiftler arasındaki kamusal arabuluculuk görevini üstlenmeye devam ediyor. Her konu ve konukları ile gündemi belirleyen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de seyircisi ile buluşuyor.

Esra Erol’da Programı 3 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 3 Aralık 2021 Cuma günü gelen Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; bir süredir programın merak ile takip edilen konuklarından olan Fatma Hanım yeniden stüdyoya geldi. Ailesinin evine gittikten sonra yeniden hata yapıp Ahmet Bey’e kaçtığını dile getiren Fatma Hanım, orada yaşadıklarını anlattı. Kendisinin odaya kilitlendiğini iddia eden Fatma Hanım, saçlarının zorla kazındığını ve hamile olduğunu söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer merak edilen konuklarından biri olan Eda Hanım, kendisinden oğlunu kaçıran eski eşi Sakin Bey ile stüdyoda yüzleşti. Oğlu ile kucaklaşan Eda Hanım, gözyaşlarına hakim olamadı. Boşanma konusunda anlaşan İbrahim Bey ve Fatma Hanım ise, gelen bir telefon ile yeniden birbirine girdi. Stüdyoda yaşanan o gergin anlar, güvenliklerin araya girmesi ile son buldu.

Esra Erol’da Programı 6 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir haftaya başlayacak olan Esra Erol’da programı, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip ettiği konu ve konukları ile seyircisinin karşısında olacak Esra Erol’da programı, Fatma Hanım’ın yaşadıklarının daha derinine inecek. Yeni bölümü ile bugün seyircisinin karşısında olacak olan Esra Erol’da programı, saatler 16.20’de ATV ekranlarından canlı yayınına başlayacak.

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06 Ara 2021 - 12:27 - Dizi Fragmanları

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