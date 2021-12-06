- 06 Ara 2021 - 12:40

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 61. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 6 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 61. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 61. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlayacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, iddialı bir yarış haftasına daha başlıyor. Yeni şampiyonu için yola çıkan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Aralık Cuma 60. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Aralık Pazartesi 61. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının popüler gündüz kuşağı yapımı olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta 5 yeni yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bir tür yemek yarışı olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3 Aralık Cuma 60. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarına en son 3 Aralık 2021 Cuma günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 60. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın son yarışmacısı Oktay Bey oldu. Oktay Bey’in menüsünde; yeşil zeytin çorbası, kalamar dolması, soğan halkası, macar gulaş, mantarlı salamlı sosisli pilav, pesto soslu mozarella salatası ve muz kızartması lezzetleri yer aldı. Günün sonunda açık oylama ile puanını öğrenen Oktay Bey; Merve Hanım’dan ve Aysun Hanım’dan 3’er puan alırken, Merve Hanım’dan 4, Semih Bey’den ise 7 puan aldı. Öte yandan haftanın şampiyonu ve 15 bin TL para ödülünün sahibi 31 puan alan Aysun Hanım oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Aralık Pazartesi 61. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bir haftaya başlayacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü 61.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bugün 5 yeni yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, çok konuşulacak bir şampiyon arayışına başlayacak. Yeni bölümünde haftanın ilk ismini de yarıştıracak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 16.00’de TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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06 Ara 2021 - 12:40 - Dizi Fragmanları

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