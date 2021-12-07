MasterChef 2021 Full İzle! 7 Aralık 2021 MasterChef 129. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Yeni bir haftaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, nefes kesen yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta heyecanın dozunu biraz daha artıran MasterChef Türkiye 2021 yarışması, adım adım şampiyonuna yaklaşıyor. Peki; MasterChef 129. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 128. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Geçtiğimiz pazar gerçekleştirdiği eleme yarışının ardından yeni bir haftaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 16. haftası ile seyircisinin karşısındaki yerini alıyor. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bu haftadan itibaren; Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Görkem Demiral, Sergen Özen ve Tahsin Küçük isimleri yarışıyor. Yoluna artık 9 iddialı yarışmacı ile devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

MasterChef 128. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 6 Aralık 2021 Pazartesi günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 128. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ilk yarışı olan mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleştirildi. Yapılan yemeğin ardından mavi takım kaptanlığını kazanan Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak Mert’i belirledi. Yapılan seçmelerin ardından bu hafta Hasan kaptanlığında yarışacak olan mavi takımda Araz, Sergen, Tahsin ve Görkem yer alırken; Mert’in kaptanlığında yarışacak olan kırmızı takımda Eren, Burcu ve Dilara isimleri yer aldı. Günün sonunda kaptanlık düellosu için yeniden mutfağa giren mavi takım kaptanı Hasan ile kırmızı takım kaptanı Mert’ten avantaj yarışını kazanan isim Hasan oldu.

MasterChef 124. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Yeni bir haftanın kapısını aralamaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün 124. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ilk kırmızı ve mavi takım yarışı gerçekleştirilecek. İki ismin eleme potasına da gönderileceği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarından başlayacak.