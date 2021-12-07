- 07 Ara 2021 - 18:39

Esra Erol'da 7 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Aralık 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 7 Aralık 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 7 Aralık 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 7 Aralık 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 7 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol’da programı, çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Gündemleri belirleyecek olan yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısında olacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 7 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 6 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Gündüz kuşağının iddialı yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Anlaşmazlık yaşayan aile üyelerinden kayıp yakınlarını arayanlara kadar herkesin derdine çare olmak için çabalayan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 6 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 6 Aralık 2021 Pazartesi günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; stüdyoya ilk kez gelen Hakan Bey, kızı Melisa Hanım’ı aramak için geldiğini belirtti. Ortaya attığı iddia ile herkesin kanını donduran Hakan Bey, kızının kocası tarafından öldürüldüğünden şüphelendiğini söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan İbrahim Bey, kızı Dilara Hanım’ı aramak için stüdyodaydı. Kızı Dilara Hanım’ın tehdit altında bir odada tutulduğunu iddia eden İbrahim Bey, yayına bağlanan tanık telefonu ile adeta yıkıldı. Öte yandan Esra Erol’da programının merak ile takip edilen konuklarından biri olan Fatma Hanım, annesi Melahat Hanım ile stüdyodaydı. Melahat Hanım, kızı Fatma Hanım’ın Ahmet Bey’den çok çektiğini ve Ahmet Bey’in kendisine kızını amcaoğluna sattığını söylediğini iddia etti.

Esra Erol’da Programı 7 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Seyircisi ile 7 Aralık 2021 Salı günü de buluşacak olan Esra Erol’da programı, yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Merak ile takip edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek olan Esra Erol’da programı, sıcak gelişmelerini de seyircisine aktaracak. Büyük bir ilgi ile izlenen Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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07 Ara 2021 - 18:39 - Dizi Fragmanları

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