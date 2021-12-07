Masumlar Apartmanı 50. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 7 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 50. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, heyecanlı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 49. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 50. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, başrollerinde; Birkan Sokullu, Melisa Şenolsunlar, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi sevilen isimleri bulunduruyor. Farklı hikayesi ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 49. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 30 Kasım 2021 Salı günü gelen Masumlar Apartmanı dizisi, 49. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; Han ile Ceylan arasında başlayan intikam oyunu, ilginç bir hal almaya başladı. Han aldığı son zaferin mutluluk sarhoşu iken; Ceylan, geri adım atmayacağını Han’a göstermek için harekete geçti. Tomris’in hastalığını kapan Safiye, evdeki herkesi kendinden uzaklaştırmaya karar verdi. Safiye’nin evde yalnız kalması işleri daha da zorlaştırırken; Hikmet, bu krizi fırsata çevirmeye karar verdi. Safiye’yi bakması için Naci’yi eve gönderen Hikmet, ikili arasındaki buzların erimesini sağladı. Öte yandan Gülben, Esat’ın bir arkadaşı ile tanışacağı buluşmada yeni bir kriz ile karşılaştı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 50. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, 50. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 50. bölüm fragmanına göre; Han ile Ceylan kontrolü kaybederken, aralarında başlayan yakınlaşma her ikisini de zor durumda bırakacak. Gülben’in yeni bir terapiye gideceği ve asıl sorunu ile yüzleşeceği Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.