- 08 Ara 2021 - 08:55

Esra Erol'da 8 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 8 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 8 Aralık 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 8 Aralık 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 8 Aralık 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 8 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı çok merak edilen konuklarının hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Konuklarının yaşadığı yüzleşmeleri ile her gün gündemleri belirleyen Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 8 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 7 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Gündüz kuşağının güvenilen isimlerinden biri olan Esra Erol, 2015’ten bu yana Esra Erol’da programını sunmaya devam ediyor. Kayıp yakınlarını arayanları ve boşanmak isteyen çiftleri programında ağırlayan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 7 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarına en son 7 Aralık 2021 Salı günü gelen Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konukları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde çocuklarını da alarak kayıplara karışan eşi Halime’yi bulmak için stüdyoya gelen Mustafa, eşinden ortaya çıkmasını ve çocuklarını kendisine vererek, anlaşmalı olarak kendisinden boşanmasını istediğini belirtti. Eşi ile mantık evliliği yaptığını kabul eden Mustafa, eşine şiddet uyguladığını da itiraf etti. Telefona bağlanan Halime’nin annesi ise, Mustafa’nın kötü bir damat olduğunu belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Hakan, yıllar sonra Esra Erol sayesinde kızına kavuştu. Kızı ile görüntülü konuşan Hakan, kızının baskı altında tutulduğunu düşündüğünü söyledi. Esra Erol’da programının bir süredir merak ile takip edilen konularından biri olan Fatma ve Ahmet canlı yayın aracılığıyla yüzleşti. Fatma’dan boşanmak istediğini söyleyen Ahmet; “Fatma bana annem beni 50 yaşındaki adama sattı” deyince geri dönmesine müsaade ettim diyerek herkesi sinirlendirdi. Çocuğu da Fatma’yı da istemediğini belirten Ahmet, boşanma işlemlerini hemen başlatacağını belirtti.

Esra Erol’da Programı 8 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 8 Aralık 2021 Çarşamba günü de alacak olan Esra Erol’da programı, bir haftasını daha yarılayacak. Büyük bir ilgi gören yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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08 Ara 2021 - 08:55 - Dizi Fragmanları

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