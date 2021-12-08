Sadakatsiz 42. Bölüm 2021 Full İzle! 8 Aralık 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 42. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile takip edilen dizilerden biri olan Sadakatsiz, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Aras ile Asya arasındaki ilişkinin gelişimi ile bir hayli merak edilen Sadakatsiz dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 41. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Doctor Foster isimli yabancı bir yapımdan senaryoya uyarlanarak, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Sadakatsiz dizisi, entrikalar ile dolu konusuyla seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu sezon başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Sadakatsiz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Sadakatsiz Dizisi 41. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 1 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Sadakatsiz dizisi, 41. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Aras'ın kim olduğu haberi tüm Tekirdağ’ı etkisi altına aldı. Asya’nın çalıştığı hastaneyi satın alarak Tekirdağ'a geri dönüş yapan Aras, Asya tarafından karşılanınca bir hayli şaşırdı. Yeniden karşı karşıya gelen ikili, Volkan ve Leyla’yı bir hali rahatsız etmeye başladı. Volkan, Aras’ın Leyla’dan boşanmasına engel olmak için harekete geçerken; Leyla ise, Aras’ın kendisinden boşanmasını engellemek için Derin’i planına alet etmeye karar verdi.

Sadakatsiz Dizisi 42. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Sadakatsiz dizisi, 42. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 42. bölüm fragmanına göre; Leyla ile Aras arasındaki boşanma davasının sonucu belli olacak. Asya, Ali ile ilgili problemlerini çözmeye çalışırken; Volkan, sürpriz bir ziyaretçi ile tahmin etmediği kadar şaşıracak. Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber ile herkesi şoke edecek olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.